Irán desafía ultimátum de EEUU: por estás razones dejará pasar barcos de Irak por el estrecho de Ormuz

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El mando militar de Irán anunció que las nuevas restricciones impuestas para la navegación en el estrecho de Ormuz no se aplicarán a los barcos de Irak.

Según el portavoz militar Ebrahim Zolfaghari, esta vía marítima (clave para el comercio mundial) permanecerá abierta para su "país hermano", aplicando las limitaciones únicamente a las naciones que Teherán considera enemigas.

De acuerdo con El Mundo, el anuncio coincide además con un ultimátum de 48 horas emitido por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien amenazó con graves consecuencias si no se desbloquea por completo el estrecho.

Aumenta la tensión diplomática y militar

Según informaron de la agencia EFE, el portavoz militar iraní calificó las advertencias de EEUU como "estúpidas e impotentes". Como respuesta a las presiones, Irán lanzó drones y misiles contra Israel Kuwait obligando a las fuerzas aéreas de estos países a interceptar los ataques.

Además, un bombardeo cerca de la planta de energía de Bushehr mató a un guardia y provocó la salida de trabajadores rusos, lo que despertó alertas sobre el riesgo de un desastre de radiación en las capitales vecinas.

Impacto de los ataques en Irak

A pesar de que Irak no participa de manera oficial en los combates, varios puntos controlados por las Fuerzas de Movilización Popular (milicias iraquíes cercanas a Teherán) han sido blanco de ataques con bombas y misiles por parte de las fuerzas de Washington y Tel Aviv.

En la frontera entre Irak e Irán, un ataque contra la terminal de pasajeros del cruce de Shalamcheh dejó un civil iraquí muerto y cinco personas heridas. Los heridos fueron trasladados a hospitales en territorio iraní.

Debido a este hecho, las autoridades de Irak decidieron cerrar temporalmente el paso para el comercio. Para evitar que falten productos y alimentos en el país, el gobierno iraquí habilitó rutas alternativas para la entrada de mercancías a través del cruce fronterizo de Safuan, en el límite con Kuwait, y otros puntos terrestres.

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