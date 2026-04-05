¿Soltero en San Francisco? Necesitas estos miles de dólares al año solo para "estar bien"

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Un nuevo informe de SmartAsset sitúa a San Francisco como la novena ciudad más costosa de Estados Unidos para un adulto soltero.

Los datos son claros: para cubrir las necesidades básicas, permitirse algún capricho y mantener un ahorro saludable, se requiere un salario que roza las seis cifras.

La ciudad no solo se consolida como un reto para los solteros, sino que el Área de la Bahía reafirma su posición como el rincón más prohibitivo del país para las familias trabajadoras.

El costo de la "comodidad": $134.000 al año

Para definir qué significa "vivir cómodamente", los analistas utilizaron la regla financiera 50/30/20. Bajo este esquema, un adulto soltero en San Francisco necesita percibir $134.950 anuales (después de impuestos) para distribuir sus ingresos de la siguiente manera:

50% para necesidades: Vivienda (el gasto más pesado), alimentos, servicios públicos y transporte.

30% para deseos: Entretenimiento, pasatiempos, viajes y cenas fuera.

20% para el futuro: Ahorros para emergencias, jubilación, educación e inversiones.

Aunque el salario promedio actual en la ciudad es de $139.801, apenas deja un margen de maniobra de $5,000 frente al costo de vida ideal, lo que explica por qué muchos residentes sienten que viven "al día" a pesar de tener ingresos altos.

El desafío familiar: la barrera de los $400.000

Si las cifras para una persona sola son impactantes, el panorama para una familia de cuatro personas (dos adultos y dos niños) en San Francisco es de otra dimensión. El ingreso necesario para alcanzar el mismo estándar de comodidad asciende a $407.597 anuales.

De hecho, el Área de la Bahía acapara los puestos más altos de carestía en todo el país. San Francisco lidera el ranking, seguida de cerca por San José, Fremont y Oakland.

En estas ciudades, el costo de la vivienda y el cuidado infantil son los factores que disparan el presupuesto familiar por encima de cualquier otra región de EE. UU.

El "top 10" de las ciudades más caras en 2026

California domina casi por completo el listado de las urbes donde más ingresos se requieren para que un soltero viva bajo la regla 50/30/20:

Puesto Ciudad Ingreso Necesario (Soltero) 1 Nueva York, NY $158,954 2 San José, CA $158,080 3 Irvine / Anaheim / Santa Ana, CA $151,965 6 Boston, MA $139,776 7 San Diego / Chula Vista, CA $136,781 9 San Francisco, CA $134,950 10 Fremont, CA $134,410

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