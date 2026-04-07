Precios del petróleo Brent y Texas este 7 de abril: señales de alerta en la jornada

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Los precios del petróleo experimentan este 7 de abril un comportamiento al alza, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El crudo Brent, referencia mundial, se ubica en 110,94 dólares por barril, mientras que el WTI alcanza los 115,65 dólares. Estas cifras reflejan un mercado que reacciona con cautela ante factores externos que generan presión sobre la oferta energética global.

Comparación con la jornada anterior

En relación con el 6 de abril, los valores actuales evidencian un incremento sostenido. Durante ese día, el Brent cerró en 108,60 dólares y el WTI en 110,27 dólares, lo que confirma una tendencia ascendente en ambos indicadores.

Este repunte responde principalmente a la creciente preocupación por el equilibrio entre oferta y demanda en medio de un escenario internacional complejo.

Cabe destacar que el aumento en las cotizaciones está estrechamente relacionado con la intensificación de tensiones en el golfo Pérsico. Esta región, clave para el comercio energético, enfrenta un momento crítico que mantiene en alerta a los mercados.

La posibilidad de conflictos en zonas estratégicas incrementa el temor a interrupciones en el suministro de crudo.

Las recientes declaraciones de autoridades estadounidenses han elevado la preocupación global. El anuncio de una ofensiva conjunta con Israel contra Irán ha generado reacciones inmediatas en el mercado petrolero.

El estrecho de Ormuz en el foco

Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, una vía fundamental por donde circula una parte considerable del petróleo mundial. Cualquier alteración en este paso marítimo puede provocar un impacto directo en los precios internacionales del crudo.

El contexto actual, marcado por más de 40 días de conflicto, mantiene en vilo a los mercados globales. Por ahora, el petróleo continúa reflejando una tendencia alcista, impulsada por la incertidumbre y los riesgos geopolíticos.

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