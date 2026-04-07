¿El fin de Irán? El mensaje apocalíptico de Donald Trump que sacude al mundo este martes

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En un mensaje que paralizó a la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este martes un lenguaje de una agresividad sin precedentes para referirse al conflicto con Irán.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario vaticinó el fin de la nación persa en términos existenciales.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", escribió Trump este 7 de abril.

La declaración, breve pero devastadora, sugiere que las operaciones militares estadounidenses podrían haber pasado a una fase de bombardeo total o empleo de armamento de destrucción masiva.

A diferencia de otras advertencias donde instaba al diálogo o al cambio de régimen, esta vez Trump mostró una postura fatalista.

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", añadió el mandatario, sugiriendo que la maquinaria de guerra ya está en movimiento y que las posibilidades de una salida diplomática desaparecieron por completo.

Estas palabras coinciden con el vencimiento del plazo que Washington había fijado para este martes a las 20:00 h.

Durante la jornada de ayer, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ya había advertido que hoy se registraría "el mayor volumen de ataques" y que Irán debía "elegir sabiamente".

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