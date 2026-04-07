Si usaste esta pasta dental podrás reclamar indemnización en EEUU: sepa más

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La compañía Colgate-Palmolive destinará 2.9 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que señala a su marca Tom’s de emplear publicidad engañosa y prácticas comerciales confusas.

El litigio surge tras una inspección de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en mayo de 2024, la cual detectó irregularidades normativas en la planta de fabricación de Sanford, Maine.

Impacto

Este acuerdo representa un paso importante para los consumidores que adquirieron pastas dentales de la firma entre el 21 de noviembre de 2020 y el 6 de marzo de 2026.

Según detalla Telemundo Chicago, este proceso les permitirá recuperar parte de su inversión tras las acusaciones de fallos en los estándares de seguridad y etiquetado natural.

Beneficiarios

Los beneficiarios tienen hasta el 6 de julio de 2026 para registrar sus reclamaciones a través del portal oficial del acuerdo o vía correo postal hacia la administración del caso en Portland, Oregón.

Quienes conserven sus comprobantes de compra pueden aspirar a un reembolso total de hasta tres productos, mientras que aquellos sin recibos recibirán una compensación basada en el precio minorista promedio.

La resolución final del caso ocurrirá el 10 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Distrito de Nueva York, por lo que se recomienda a los afectados verificar sus registros de compra para asegurar el máximo beneficio económico posible antes de que expire el plazo legal.

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