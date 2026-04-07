Empresario regala gasolina en Chicago: ¿Cuándo y dónde puedo aprovechar la oportunidad?

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El empresario y filántropo Willie Wilson desplegó una masiva jornada de auxilio financiero en Chicago este sábado para mitigar el impacto de la inflación en los hogares locales.

La iniciativa destinó cerca de $500 000 distribuidos en más de 30 estaciones de servicio y supermercados estratégicos como Seafood City en Albany Park, beneficiando directamente a cientos de familias con vales de gasolina de $35 y tarjetas de despensa.

Este apoyo llega en un momento importante para los conductores de Illinois, donde el galón de combustible promedia los $4.69 según la American Automobile Association, consolidando una de las tarifas más elevadas de la región según informa Telemundo Chicago.

Jornada en abril

La movilización de recursos continuará durante todo el mes de abril a través de una red de iglesias locales en Chicago y el noroeste de Indiana para ampliar el alcance de la asistencia humanitaria.

Wilson, quien fundamenta su labor en su propia historia de superación personal, busca aliviar la presión económica de los sectores más vulnerables ante el alza constante en los precios de productos básicos.

Los residentes interesados en los próximos beneficios deben monitorear las plataformas digitales del filántropo, ya que la organización planea nuevas entregas directas para combatir el alto costo de vida que afecta la estabilidad financiera de la comunidad.

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