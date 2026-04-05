JP Morgan Chase ofrece créditos para emprendedores: así puedes obtener uno

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JPMorgan Chase impulsa la economía estadounidense con el lanzamiento de la "Iniciativa Sueño Americano", un ambicioso proyecto que destinará 80,000 millones de dólares en créditos para pequeñas empresas durante la próxima década.

La entidad financiera proyecta expandir su alcance de 7 a 10 millones de negocios atendidos, con un enfoque directo en eliminar las barreras tradicionales que frenan a los emprendedores en etapas tempranas.

Este despliegue de capital busca fortalecer el tejido empresarial local, permitiendo que miles de establecimientos inviertan en infraestructura y contratación de personal en un entorno de mercado altamente competitivo.

¿Cómo obtener un crédito?

La estrategia del banco integra un componente educativo importante que ya benefició a 12,000 compañías y que pretende alcanzar a 115,000 organizaciones mediante programas de preparación financiera.

Al fomentar un endeudamiento responsable y mejorar el perfil crediticio de sus clientes, JPMorgan Chase no solo otorga liquidez, sino que asegura la sostenibilidad de los negocios a largo plazo según detalla Mundo Now.

En un contexto donde el acceso al financiamiento define el éxito o el cierre de una pyme, este acompañamiento técnico permite que los dueños de negocios gestionen el capital de manera eficiente y consoliden su presencia en las comunidades donde operan.

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