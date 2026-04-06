Dueño de Mango’s Tropical Cafe vende su mansión en Miami-Dade: conoce el precio de esta propiedad de lujo

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El mercado inmobiliario del sur de Florida experimenta una transformación profunda más allá de las lujosas costas de Coconut Grove. Los inversores ahora dirigen su mirada hacia terrenos extensos en el interior del condado para escapar del ruido urbano.

Esta tendencia responde a una búsqueda de privacidad y contacto directo con la naturaleza tras los cambios sociales recientes. Las fincas de gran tamaño ofrecen un refugio exclusivo para quienes desean una residencia secundaria con múltiples posibilidades de desarrollo.

La firma The Jills Zeder Group anuncia que el CEO de Mango’s Tropical Cafe pone a la venta ‘granja’ en Miami-Dade por $18 millones. Además, detalla que la finca Breezy Oaks incluye tres grutas de agua dulce y un huerto de mangos, cítricos y aguacates.

¿Cómo es la propiedad del CEO de Mango’s Tropical Cafe?

La propiedad cuenta con una casa de campo de tres dormitorios que abarca 3.362 pies cuadrados de construcción rústica. El terreno se ubica exactamente en las direcciones 14900 y 15000 SW 200th St., dentro de una protegida reserva de pinos.

Jill Eber, agente encargada de la venta, describe el lugar como un espacio "realmente mágico" que abruma por su belleza natural. Además del lote principal, Wallack ofrece un terreno contiguo de 29 acres por un precio adicional de 6 millones de dólares.

El comprador encontrará un oasis de tranquilidad a tan solo 25 millas al suroeste del ajetreado centro de la ciudad de Miami. La zonificación agrícola actual permite mantener la producción frutal o explorar una reclasificación para proyectos comerciales de alto nivel.

¿Quién comprará la finca ahora que el CEO de Mango’s Tropical Cafe?

Los especialistas en bienes raíces esperan que el perfil del interesado sea alguien que busque un refugio del ajetreo cotidiano. Existe un creciente interés por viviendas que dispongan de amplias extensiones de tierra para construir establos ecuestres o mansiones.

David Wallack ya concretó operaciones millonarias el año pasado, como la venta de su casa en Morningside por 16 millones de dólares. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento aporta un valor histórico y mediático a esta nueva oferta inmobiliaria.

La agente Jill Eber señala que la demanda de casas con terrenos grandes aumentó significativamente desde el inicio de la década. Esta propiedad representa una de las joyas ocultas que aún conserva el sur de Miami-Dade frente al avance urbano.

¿Cuál es el potencial comercial de la propiedad?

La extensión total de la tierra permite imaginar desarrollos que integren el lujo residencial con la explotación agrícola controlada. Las grutas de roca de coral de agua dulce funcionan como un atractivo natural único que revaloriza el precio del metro cuadrado.

Invertir en esta zona de Florida garantiza un patrimonio sólido en un entorno que mantiene su carácter rústico y elegante. El mercado de bienes raíces de alta gama continúa su expansión hacia áreas previamente subestimadas por los grandes capitales.

Descubra la serenidad de Breezy Oaks y considere esta oportunidad de adquirir un pedazo del paraíso tropical en el corazón de Miami-Dade. La venta de esta granja marca un hito en las transacciones de propiedades de lujo tierra adentro durante este 2026.

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