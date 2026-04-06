Trump no retrocede: Pete Hegseth advierte que los ataques contra Irán serán "aún más intensos"

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La tensión en el golfo Pérsico alcanzó este lunes 6 de abril su nivel más crítico desde el inicio de las hostilidades.

El secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses, en una operación conjunta con Israel, ejecutarán el mayor despliegue de fuego contra Irán bajo la denominada Operación Epic Fury.

Al respecto, Hegseth fue tajante al describir la magnitud de las acciones militares programadas. "Hoy se registrará el mayor volumen de ataques, mañana incluso más que hoy", vaticinó el secretario, sugiriendo que la ofensiva no solo busca neutralizar objetivos estratégicos, sino forzar un colapso en la defensa iraní antes de que venza el ultimátum del martes.

Mensaje directo

En un tono marcadamente hostil, el funcionario estadounidense envió un mensaje de advertencia a las autoridades de Irán, instándolas a "elegir sabiamente" su próximo movimiento.

Para subrayar la determinación de la administración de Donald Trump, Hegseth hizo mención a figuras clave en conflictos previos: “Este presidente no se anda con rodeos, pueden preguntarle a Soleimani, pueden preguntarle a Maduro, pueden preguntarle a Khamenei”.

La operación Epic Fury

La ofensiva se enmarca en un conflicto que ya cumple 40 días y que ha puesto en jaque el suministro energético mundial.

Según fuentes del Pentágono, los ataques de hoy están dirigidos a centros de mando, instalaciones de misiles y puntos clave de la infraestructura que sostiene el control del estrecho de Ormuz.

Estas declaraciones coinciden con el mensaje críptico de Trump en Truth Social sobre un plazo que vence este martes a las 20:00 h.

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