El inesperado elogio de Trump a la relación con Venezuela: esto dijo

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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, calificó como "fantástica" la actual cooperación energética con Venezuela.

Al respecto, el mandatario reveló que el flujo de crudo venezolano ha alcanzado niveles críticos de importancia para la seguridad energética estadounidense en medio de las tensiones globales.

Cifras récord en refinerías de Houston

Durante su intervención, Trump sorprendió al mercado tras detallar el volumen de crudo venezolano que ya se encuentra en suelo norteamericano.

"Ahora mismo tenemos 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston. Ha sido fantástico", declaró.

Más allá de lo comercial, el discurso de Trump apunta a una estabilización política. "La relación con Venezuela ha sido estupenda. Podría ser a largo plazo", subrayó el mandatario, sugiriendo que la actual fase de envíos masivos no es una medida coyuntural, sino el inicio de una estructura de acuerdos energéticos sólidos que beneficien a ambas naciones tras años de distanciamiento.

Este acercamiento ocurre mientras EEUU mantiene un pulso militar con Irán.

Ante la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz, el petróleo venezolano se posiciona como el "seguro de vida" de la economía estadounidense.

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