Aumentan préstamos personales en EEUU: la insólita causa detrás del fenómeno en 2026

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El costo de la vida en Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en 2026. Lo que solía ser una forma de financiar remodelaciones en el hogar o consolidar deudas, ahora se ha convertido en un salvavidas para cubrir necesidades básicas.

Cada vez más estadounidenses están recurriendo a préstamos personales y líneas de crédito para hacer frente a los altos precios en los supermercados.

El supermercado: el nuevo epicentro de la deuda del consumidor

Según datos recientes del Bureau of Labor Statistics (BLS), aunque la inflación general ha comenzado a estabilizarse, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para alimentos en el hogar subió un 3.1% interanual al final de 2025 y sigue en aumento en el primer trimestre de 2026.

Productos esenciales como la carne de res han visto incrementos de hasta un 21%, lo que ha llevado a las familias a buscar opciones de financiamiento urgentes.

Un informe de la Consumer Federation of America (CFA) revela que una familia promedio de cuatro personas gasta ahora más de $1.000 al mes en comestibles, un aumento del 30% en comparación con los niveles de 2020, antes de la pandemia.

Esta presión financiera ha llevado a que el 54% de los consumidores identifiquen el gasto en supermercados como el factor que más afecta negativamente sus finanzas personales este año.

El auge de los fintechs y los préstamos personales

La industria de servicios financieros ha notado un cambio en el comportamiento de los consumidores.

Según las proyecciones de Fortune Business Insights, se espera que el mercado de préstamos personales en Estados Unidos alcance la impresionante cifra de $481 mil millones para 2026.

Las empresas fintech están aprovechando esta demanda al ofrecer procesos de aprobación ultrarrápidos, lo que permite a los usuarios acceder a liquidez casi al instante, justo a tiempo para pagar en la caja del supermercado.

En su más reciente Beige Book de 2026, la Reserva Federal (Fed) destaca que, mientras los hogares de altos ingresos continúan gastando en lujos, los hogares de ingresos bajos y moderados están mostrando una "sensibilidad extrema a los precios" y están recurriendo con mayor frecuencia al crédito, tanto rotativo como no rotativo, para cubrir sus necesidades de bienes no duraderos, como alimentos y servicios.

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