Ni tormenta pasajera ni huracán: lo que llega a Florida esta semana aliviará riesgo por incendios forestales

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Esta semana, el sur de Florida finalmente recibe un respiro muy necesario ante las severas condiciones de sequedad.

Una tormenta de movimiento lento está avanzando sobre la región, prometiendo traer lluvias significativas que ayudarán a aliviar la sequía acumulada y reducirán considerablemente el riesgo de incendios forestales que ha mantenido a las autoridades estatales en alerta.

Un alivio muy esperado para los suelos de Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y los expertos de AccuWeather han confirmado que un sistema de baja presión está dirigiendo humedad tropical hacia la península.

A diferencia de las típicas lluvias pasajeras, esta tormenta se mueve lentamente, lo que permite que la lluvia se infiltre en los suelos secos en lugar de escurrirse rápidamente.

Según las últimas previsiones, áreas que van desde Palm Beach hasta Miami-Dade podrían ver acumulaciones de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con algunas zonas aisladas que podrían superar estas cifras.

Este volumen de agua es crucial para el Distrito de Manejo de Aguas del Sur de Florida, que ha estado observando con preocupación la caída de los niveles en los acuíferos y el Lago Okeechobee en los últimos meses.

La reducción del riesgo de incendios forestales es crucial en el Sur de la Florida

Recientemente, el Servicio Forestal de Florida advirtió sobre un aumento en el índice de sequía de Keetch-Byram (KBDI), que mide la humedad en las capas superiores del suelo.

Antes de esta tormenta, gran parte del sur del estado estaba en condiciones ideales para que los incendios se propagaran rápidamente, gracias a la vegetación seca.

"Estas lluvias de movimiento lento son justo lo que necesitamos para empapar los combustibles ligeros, como la maleza y los pastos", comentan fuentes meteorológicas.

Al aumentar la humedad tanto en el ambiente como en el suelo, la probabilidad de que una chispa se convierta en un incendio forestal incontrolable se reduce considerablemente en los próximos días.

Pronóstico para el Sur de la Florida: ¿Qué esperar?

El pronóstico detalla que la mayor actividad pluvial se concentrará entre mediados y finales de la semana.

Aunque las lluvias traen beneficios, las autoridades recomiendan precaución ante posibles inundaciones urbanas en zonas de drenaje deficiente.

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