Caso Armando González: ¿Qué pasará con el hombre detenido por ICE que cuidaba a su esposa con cáncer?

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Armando González, un hombre de 49 años que vive en Big Bear, California, ha estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 31 de marzo.

Su detención no solo implica un proceso legal de deportación, sino que también interrumpe el cuidado esencial que le brindaba a su esposa, Erika, quien enfrenta un cáncer cerebral en etapa terminal.

Una detención del ICE que fractura un hogar en duelo anticipado

Armando González salió de su casa rumbo a su trabajo como cualquier otro día, pero nunca volvió.

Agentes de ICE lo interceptaron en la calle, dejando su auto abandonado y a su familia atrapada en la incertidumbre.

Según reportes de Univision Los Ángeles y la cadena CBS, sus hijas, Adriana y Citlali, ahora enfrentan una doble tragedia: la inminente pérdida de su madre y la ausencia de su padre justo cuando más lo necesitan. Erika, de 43 años, está actualmente recibiendo cuidados paliativos.

Según lo que han compartido sus hijas, la salud de su madre es tan delicada que han decidido no informarle sobre la detención de Armando, reseña Los Angeles Times.

"Ella no sabe que él está detenido; tememos que la noticia acelere su final", comentaron las jóvenes a medios locales.

Versiones encontradas sobre su historial

La situación legal de González ha suscitado un gran debate entre las autoridades federales y su familia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha declarado que Armando González Proopio es un "extranjero criminal" originario de México, con antecedentes por delitos relacionados con el orden público.

No obstante, sus hijas rechazan de manera contundente esta afirmación ante las fuentes consultadas.

Ellas sostienen que su padre no tiene antecedentes penales graves y que solo ha tenido algunas infracciones menores de tráfico, como conducir con una licencia suspendida.

"Él es un hombre trabajador, el pilar de nuestro hogar", afirman sus familiares, quienes han lanzado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su defensa legal y evitar su deportación.

Familiares piden una excepción humanitaria para el hispano detenido por ICE

El caso ha resonado con fuerza en las redes sociales y plataformas como Google Discover, donde la comunidad inmigrante sigue de cerca la audiencia programada para este 10 de abril.

Las hijas de Armando suplican a las autoridades una excepción humanitaria que le permita estar presente en los últimos días de vida de su esposa.

"No puedo imaginar planear un funeral sin mi padre", expresó Adriana González durante una entrevista con CBS News.

Mientras el reloj avanza, la familia González espera que la justicia considere el impacto humano de esta separación.

Las fuentes periodísticas como La Nación y La Raza destacan que este caso pone de relieve la falta de flexibilidad en las políticas de detención cuando hay enfermedades terminales de por medio.

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