50 años de lealtad no bastan: los Dodgers dejan fuera a abonado por no tener iPhone

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La brecha digital golpeó el corazón del Dodger Stadium de una forma que ni los más fieles aficionados esperaban. La historia de Errol Segal, un residente del sur de Los Ángeles de 81 años, se volvió viral tras revelar que su equipo favorito lo dejó "fuera del juego" por no poseer un smartphone.

Tras 50 años de pagar puntualmente sus abonos de temporada, Segal se enfrenta a una barrera tecnológica infranqueable: la política de "solo boletos digitales" de los Dodgers, valorados hoy en casi 8.000 millones de dólares.

Un teléfono plegable frente a un gigante de $8 mil millones

Segal no es un aficionado cualquiera; ha apoyado a los "chicos de azul" desde mucho antes de que existieran los códigos QR o las aplicaciones móviles.

Sin embargo, para la temporada 2026, el equipo le notificó que su dinero era bienvenido, pero su teléfono plegable no.

El conflicto: La aplicación MLB Ballpark es ahora el único medio para acceder al estadio con abonos de temporada. Segal, quien admite no saber usar una computadora ni tener interés en un iPhone, se ofreció a pagar un cargo extra por boletos impresos, pero la organización se negó rotundamente.

La respuesta corporativa: Los Dodgers argumentan que la digitalización total es necesaria para evitar el fraude y la reventa ilegal. A pesar de la lealtad de medio siglo de Segal, la única solución que le ofrecieron fue el reembolso de su dinero.

El sentimiento del fan: "Llevo cincuenta años con estas entradas. Me dejaron en la estacada", declaró Segal a medios locales, rechazando la oferta de recompra porque lo que él quiere es ver el béisbol, no su dinero de vuelta.

La paradoja de la taquilla

Lo más curioso del caso es que, según el propio Segal, el equipo aún permite comprar boletos de papel en la taquilla del estadio para partidos individuales, pero se niega sistemáticamente a proporcionar el talonario impreso para los abonados de toda la temporada.

Esta distinción ha sido calificada por muchos como una táctica de "matones corporativos" que castiga a la base de aficionados más antigua y leal, aquellos que ayudaron a construir la leyenda del equipo antes de la era tecnológica.

¿Adaptación o exclusión? El debate en redes

La historia ha encendido un debate feroz en redes sociales sobre la exclusión digital de las personas mayores:

Postura tecnológica: Algunos comentaristas sugieren que la solución es simple: que Segal "se adapte" o que un familiar le maneje los boletos en un smartphone. Postura romántica: Otros argumentan que una empresa multimillonaria debería tener la capacidad técnica y la sensibilidad humana para imprimir 81 juegos para un hombre que ha sido cliente fiel por cinco décadas.

Por ahora, por primera vez en medio siglo, el asiento de Errol Segal podría quedar vacío, marcando el fin de una era donde la lealtad valía más que un código de barras.

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