Trump dice gozar de buena popularidad en Venezuela: "Aprenderé español rápidamente”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Venezuela con comentarios que han captado la atención internacional.

En sus declaraciones, aseguró que cuenta con una alta popularidad en el país y que su imagen ha tenido buena recepción entre los venezolanos. Estas afirmaciones se dieron en un contexto político marcado por cambios recientes en la nación.

Además, el mandatario sorprendió al mencionar, en tono informal, la posibilidad de aspirar a la presidencia de Venezuela en el futuro. Aunque se trató de un comentario distendido, sus palabras generaron diversas interpretaciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

"Mi popularidad está superando la de cualquier otra persona en la historia del país. Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela. Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas, e iré a Venezuela. Me postularé a la presidencia"

Relación con el liderazgo venezolano

Trump destacó la relación que mantiene su administración con la actual dirigencia, señalando que existe una conexión positiva. En particular, mencionó a Delcy Rodríguez como parte clave del liderazgo en el proceso político actual.

Según el mandatario, esta etapa se caracteriza por una mayor estabilidad y cooperación, lo que ha permitido avanzar en acuerdos y entendimientos entre ambos países.

Cooperación y sector energético

Uno de los puntos centrales en la relación bilateral ha sido el área energética. En los últimos meses, se han desarrollado acuerdos vinculados al petróleo y otros sectores importantes, lo que ha fortalecido los vínculos entre ambos países.

Este acercamiento ha permitido reactivar el intercambio comercial y posicionar nuevamente a Venezuela dentro del mercado energético global.

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