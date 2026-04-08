Las palabras de la familia Espaillat que marcan el aniversario del colapso en Jet Set

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Este miércoles 8 de abril de 2026, República Dominicana amanece bajo el peso de un recuerdo devastador. Se cumple el primer aniversario del colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, un suceso que hace exactamente un año segó la vida de 236 personas y dejó a más de 180 heridas, convirtiéndose en la mayor tragedia no natural en la historia del país.

En el marco de esta dolorosa fecha, la familia Espaillat emitió un comunicado oficial para expresar su pesar y solidaridad con los sobrevivientes y allegados de las víctimas.

Diversos medios dominicanos compartieron la misiva que se viralizó en pocas horas.

El mensaje de la familia Espaillat

"Ese dolor no nos resulta ajeno", manifestaron, al reconocer que esta fecha pertenece, ante todo, a quienes vivieron el horror en primera persona y hoy enfrentan secuelas físicas y emocionales persistentes.

Los Espaillat reiteraron su profundo respeto por el proceso de duelo que aún atraviesan cientos de hogares, instando a mantener una solidaridad inquebrantable frente a las heridas que aún no cierran en el tejido social de Santo Domingo.

Hace un año, vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos, compungidos, con respeto y dignidad, a quienes partieron. Reconocemos el dolor de quienes sobrevivieron y continúan enfrentando sus consecuencias, así como el de las familias afectadas en lo más profundo de sus vidas. En una fecha como esta, entendemos que este es un día que pertenece, de manera plena y legítima, a quienes han vivido esta tragedia en primera persona. Ese dolor no resulta ajeno para nosotros. Que la memoria de quienes partieron sea honrada con dignidad por todos. Que quienes continúan aquí encuentren fortaleza, consuelo y la solidaridad colectiva. Con mucho respeto, Familia Espaillat

A doce meses del siniestro, la mayoría de los sobrevivientes aún enfrentan largos procesos de recuperación.

El desplome de Jet Set no solo dejó un vacío irreparable en las familias de los 236 fallecidos, sino que transformó la percepción de seguridad en eventos masivos.

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