Nuevas pruebas inéditas en el caso Jet Set: videos del expediente muestran fallas previas al colapso

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Recientemente, nuevas imágenes salieron a la luz sobre el desastre ocurrido en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana.

Los videos, que forman parte de la investigación de la justicia, muestran los momentos previos al desplome del techo que le quitó la vida a 236 personas, entre ellas el conocido artista Rubby Pérez, reportó Univision.

De acuerdo con los análisis del material, los problemas en la estructura del lugar comenzaron a notarse mucho antes del colapso. A pesar de las señales de peligro y de que los trabajadores sugirieron suspender la fiesta, los encargados del negocio decidieron continuar con el evento.

Las primeras señales de peligro

Las grabaciones indican que el primer aviso del problema ocurrió a las 11:40 de la noche. En ese momento, un objeto que formaba parte de la decoración se desprendió del techo y golpeó a uno de los clientes.

Tras este golpe, varios videos de las cámaras de seguridad del salón principal y de la barra muestran a los músicos, trabajadores y clientes mirando hacia arriba con mucha preocupación.

Una hora de espera y el colapso final

A pesar de que el peligro era visible y la gente señalaba el techo con angustia, estas alertas fueron ignoradas por los directivos de la discoteca durante más de una hora. Finalmente, a las 12:44 de la madrugada, la estructura no aguantó más y se vino abajo sobre todas las personas que estaban en el lugar.

El saldo del desastre y la investigación

Este suceso dejó además un saldo de 180 personas heridas. Entre los fallecidos se encontraban varias figuras de la política y del mundo del espectáculo.

Actualmente, el caso sigue en los tribunales y estas nuevas grabaciones sirven para reforzar las investigaciones sobre los descuidos que provocaron el accidente.

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