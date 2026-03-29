Netanyahu toma una decisión militar para frenar ataques en Israel: nuevas medidas de seguridad

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo ampliar la zona de control y seguridad que su ejército mantiene en el sur del Líbano.

A través de un mensaje en video, el mandatario anticipó que esta medida implicará una mayor presencia y ocupación militar en el territorio del país vecino, informó la agencia EFE.

Netanyahu explicó que la decisión busca frenar por completo cualquier amenaza de invasión hacia Israel y alejar el disparo de proyectiles desde la frontera.

Razones para aumentar el control

Según el mandatario, la decisión de ampliar el dominio en el sur del Líbano se tomó junto a sus jefes militares debido a que el grupo libanés Hizbulá todavía conserva cierta capacidad para lanzar cohetes. Por esta razón, las autoridades israelíes decidieron avanzar sobre el terreno para intentar eliminar dicha amenaza por completo.

Presencia en otros territorios

Netanyahu también mencionó otros lugares donde el ejército de Israel mantiene el control como ejemplos de cómo cambió la seguridad en la región. Según sus palabras, tomaron la iniciativa para crear tres zonas de protección dentro de los territorios de sus adversarios.

Entre estas zonas destacó las posiciones en Siria, desde el Monte Hermón hasta Yarmuk, y el control de más de la mitad de la Franja de Gaza. Esta última medida se mantiene a pesar de que inicialmente se planteó como algo temporal tras el acuerdo de cese al fuego.

El estado actual de sus adversarios

Para finalizar, aseguró que la situación de seguridad para Israel es muy distinta ahora y que sus principales oponentes perdieron su fuerza anterior.

El líder israelí afirmó que tanto Irán como los grupos Hizbulá y Hamás ya no representan organizaciones armadas capaces de amenazar la existencia de su país, y los calificó como rivales debilitados que actualmente solo luchan por sobrevivir.

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