Precios del petróleo Brent y Texas este 29 de marzo: mercados energéticos bajo presión global

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Los precios del petróleo continúan en ascenso al cierre de marzo de 2026, impulsados principalmente por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente.

Este contexto ha generado preocupación en los mercados internacionales, que reaccionan ante posibles interrupciones en el suministro de crudo. La tendencia alcista del Brent y el WTI refleja un escenario de alta tensión que mantiene en alerta a inversionistas y países dependientes de la energía.

Precios actuales del Brent y WTI

En cuanto a las cotizaciones más recientes, los principales marcadores del mercado muestran valores elevados:

Brent (Europa): supera los 112 dólares por barril, con fluctuaciones constantes.

WTI (Estados Unidos): se ubica cerca de los 100 dólares por barril.

Factores que impulsan el alza

El incremento del petróleo responde a diversos elementos vinculados al conflicto en Medio Oriente. Entre los principales factores destacan:

Ataques en zonas estratégicas de Irán, incluyendo áreas de Teherán.

Acciones militares en varios países de la región.

Activación de sistemas defensivos en naciones como Kuwait.

Estos acontecimientos aumentan el temor a una reducción en la oferta global, lo que presiona al alza las cotizaciones.

Decisiones de Estados Unidos y tensión diplomática

Por su parte, el gobierno estadounidense anunció una pausa temporal en posibles ataques a instalaciones energéticas iraníes, estableciendo un plazo de 10 días. Esta medida abre una ventana para el diálogo, aunque las declaraciones oficiales mantienen un tono firme frente a Irán.

A pesar de este gesto, la falta de acuerdos concretos y la continuidad de los enfrentamientos mantienen un ambiente de incertidumbre. Los mercados siguen atentos a cualquier cambio en la postura política de las potencias involucradas.

A corto plazo, el comportamiento del mercado petrolero dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente. La posibilidad de nuevas escaladas o interrupciones en el suministro seguirá marcando la pauta de los precios.

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