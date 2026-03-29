El papa León XIV envía contundente mensaje en su primer Domingo de Ramos: Dios rechaza la guerra

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El papa León XIV lanzó un fuerte llamado a favor de la paz durante la misa de su primer Domingo de Ramos ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense pidió detener los combates al exclamar: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!".

Durante la ceremonia que da inicio a la Semana Santa, el pontífice aseguró que Dios rechaza la guerra y que nadie puede usar su nombre para justificar la violencia. Aunque no mencionó países específicos, sus palabras coincidieron con los conflictos activos en Medio Oriente.

El mensaje contra la violencia

De acuerdo con información de Vatican News, León XIV destacó que Jesús mostró un rostro manso, no se armó ni libró guerras. Aseguró que en el último grito de Cristo en la cruz se escucha el dolor de los oprimidos y de todas las víctimas de la guerra.

Además, afirmó con rotundidad que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza.

Preocupación por las naciones en conflicto

Al terminar la misa, el papa expresó su cercanía con los cristianos de Medio Oriente sufren por la guerra y que no pueden celebrar libremente estas fechas. Horas antes, el Patriarcado Latino de Jerusalén denunció que la policía de Israel impidió a los jefes de la Iglesia Católica entrar al Santo Sepulcro para la celebración, un hecho que calificaron como un grave precedente.

Recuerdo para las víctimas del mar

El Sumo Pontífice, también dedicó palabras a los migrantes que murieron recientemente en el mar frente a las costas de la isla de Creta. Pidió oraciones por ellos, por sus familias y por los marineros que son víctimas de los conflictos armados, recordando que la tierra, el cielo y el mar fueron creados para la vida y la paz.

Esta es la primera Semana Santa de León XIV desde que fue elegido el pasado 8 de mayo. Como novedad en su programa, el papa decidió que la misa del Jueves Santo se vuelva a celebrar en la basílica de San Juan de Letrán, cambiando la costumbre del papa Francisco de realizarla en cárceles o centros de refugiados.

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