Trump y DACA: lo que está permitido y lo que queda prohibido para los Dreamers

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El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) atraviesa un momento crítico.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el estatus de los "Dreamers" se mantiene en un sistema de continuidad restringida: mientras las renovaciones siguen activas, la puerta para nuevos solicitantes permanece cerrada por orden judicial.

Para los miles de beneficiarios actuales, la consigna de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es clara: renovar a tiempo es la única garantía para mantener la protección contra la deportación y el permiso de trabajo vigente.

El estado de DACA en 2026: ¿Quiénes califican?

La protección temporal se ha congelado exclusivamente para aquellos que ya gozaban del beneficio el 16 de julio de 2021 o antes. El panorama legal actual se divide de la siguiente manera:

Lo permitido: USCIS continúa procesando renovaciones de estatus y de autorizaciones de empleo (EAD) para beneficiarios existentes. Los permisos aprobados mantienen su validez total hasta la fecha de expiración indicada en la tarjeta.

Lo prohibido: Existe un bloqueo judicial que impide a USCIS aprobar solicitudes iniciales. Aunque la agencia puede recibir carpetas de personas que nunca han tenido DACA, no tiene autorización para procesarlas ni conceder nuevos beneficios por primera vez.

Requisitos esenciales para la renovación

Para mantener el estatus en 2026, los solicitantes deben demostrar que han cumplido con las pautas de conducta y residencia establecidas desde 2012. Los criterios fundamentales incluyen:

Residencia continua: No haber salido de EE. UU. sin un Advance Parole (permiso de viaje) desde agosto de 2012. Antecedentes penales limpios: No tener condenas por delitos graves, faltas significativas o tres o más delitos menores. Seguridad nacional: No representar un riesgo para la seguridad pública. Documentación técnica: Es obligatorio presentar los formularios I-821D, I-765 e I-765WS debidamente actualizados.

Tiempos de procesamiento y recomendaciones

USCIS recomienda encarecidamente enviar el paquete de renovación con suficiente antelación. El objetivo de la agencia es completar el proceso en aproximadamente 120 días (4 meses).

Esperar hasta el último momento antes del vencimiento del permiso actual puede resultar en la pérdida temporal de la autorización para trabajar legalmente.

Paso a paso para renovar en 2026:

Verificación: Confirma que sigues cumpliendo los requisitos de elegibilidad.

Formularios: Descarga las versiones más recientes directamente del sitio oficial de USCIS; el uso de formularios obsoletos provoca rechazos automáticos.

Pagos: Asegúrate de incluir las tarifas completas de los formularios I-821D e I-765. El pago puede realizarse de forma electrónica si se opta por la presentación en línea.

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