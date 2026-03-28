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A través de Instagram, el jefe de la misión diplomática de Venezuela en Estados Unidos, Felix Plasencia y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informaron la rehabilitación de las sedes diplomáticas en dicho país.

El propósito será ponerlas al servicio de los venezolanos que residen en dicha nación.

"Junto al Jefe de Misión @plasenciafelixr , recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela 🇻🇪 en EE.UU., que por instrucciones de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos. Un paso firme en el fortalecimiento de nuestras relaciones y la atención a nuestros connacionales", reza el comunicado.

Embajada en Washington D.C.

Dirección: 1099 30th Street, NW, Washington, D.C. 20007.

Consulados Generales

Miami, Florida: 1101 Brickell Avenue, Suite 901, Miami, FL 33131.

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San Francisco, California: 1700 California Street, Suite 420, San Francisco, CA 94109.

Chicago, Illinois: 20 N Wacker Drive, Suite 1925, Chicago, IL 60606.

Boston, Massachusetts: 545 Boylston Street, 3rd Floor, Boston, MA 02116.

Nueva Orleans, Luisiana: 400 Poydras Street, Suite 2145, New Orleans, LA 70130.

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