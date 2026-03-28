Guerra de papas fritas: por qué tu edad define si prefieres McDonald's, Wendy's o Arby's

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Un exhaustivo estudio de la consultora The Harris Poll reveló cómo los estadounidenses configuran su "menú ideal", demostrando que la lealtad de los consumidores ya no pertenece a una sola marca, sino a una combinación estratégica de productos estrella de diferentes cadenas.

El relevamiento, realizado a 2,000 adultos, confirma que el paladar estadounidense es cada vez más exigente y segmentado por generaciones, priorizando detalles tan específicos como el nivel de sal o el tipo de corte de la patata.

La batalla del pollo y los nuggets

Cuando se trata de aves, la corona está dividida. Chick-fil-A sigue siendo el rey absoluto de los sándwiches de pollo con un 51% de preferencia, dejando a Popeyes en un lejano segundo lugar (27%). Sin embargo, en el terreno de los nuggets, el gigante McDonald’s recupera el trono con un 45% de los votos.

Generación Z: Los más jóvenes están rompiendo el duopolio, posicionando a Raising Cane’s como su opción favorita en el suroeste del país.

Baby Boomers: Son el único grupo que mantiene a Chick-fil-A por encima de McDonald’s también en la categoría de nuggets (37% vs 35%).

Las patatas fritas: una cuestión de arquitectura

McDonald’s no tiene rival en esta categoría: el 51% las elige como las mejores, duplicando la puntuación de su competidor más cercano, Wendy’s.

Lo más fascinante del estudio es cómo el corte de la patata define la edad del consumidor:

Generación Z: Prefiere el corte tipo waffle (47%).

Millennials y Gen X: Se inclinan por las patatas en espiral (curly fries).

Baby Boomers: Fieles al corte estándar (40%) y obsesionados con el nivel de sal.

Bebidas y Café: el "combo" perfecto

Para calmar la sed, el 55% de los encuestados elige refrescos, siendo McDonald’s el destino principal, seguido de Sonic por su variedad. Si el antojo es de algo dulce, Dairy Queen domina el sector de los batidos con un 39%.

En el apartado del café, el comportamiento cambia según la intención:

Energía pura (Pick-me-up): Starbucks y Dunkin empatan en la cima. Acompañando comida: McCafe gana terreno como la opción preferida para maridar con alimentos sólidos.

El dilema del precio y la espera

A pesar de la popularidad de estos menús, el bolsillo de los estadounidenses está sufriendo. El gasto promedio por una comida individual ha escalado a los $12, pero los consumidores afirman que el precio "justo" debería ser de unos $7.70.

La experiencia de compra también genera fricción. Aunque el 31% prefiere pedir a domicilio esperando recibirlo en menos de 28 minutos, el 55% denuncia que los repartidores suelen tardar más de lo estimado.

De hecho, el 42% confiesa con frustración que habrían tardado menos tiempo si hubieran ido caminando al local por su cuenta.

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