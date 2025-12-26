La extraña tragedia en un McDonald’s que terminó con la vida de un abuelo en Nebraska

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una mañana rutinaria de compras terminó en una tragedia incomprensible. La comunidad de Grand Island, en Nebraska, se encuentra conmocionada tras la muerte de Michael Dickinson, un abuelo de 69 años, en lo que las autoridades han calificado como un "accidente extraño" ocurrido en la ventanilla de un autoservicio de McDonald's.

Este suceso, que tuvo lugar a solo días de la Navidad, ha dejado un vacío irreparable en una familia que hoy recuerda la resiliencia y el espíritu de servicio de un hombre que recientemente había superado grandes desafíos físicos.

Un giro trágico en el "drive-thru"

El incidente ocurrió el martes por la mañana cuando Dickinson se disponía a pagar su pedido. Según el informe de la Policía de Grand Island, el hombre quedó atrapado entre el marco de la puerta de su vehículo y la ventanilla de pago del establecimiento.

"Parece que el fallecido abrió la puerta para alcanzar el dinero y dárselo al empleado", explicó el jefe de división, Dean Elliott. Aunque las causas exactas aún se investigan, las autoridades sospechan que el vehículo pudo haberse desplazado hacia adelante inesperadamente, aprisionando a Dickinson contra el mostrador.

En un acto de valentía, un empleado de la cadena saltó al interior del coche por el lado del pasajero en un intento desesperado por detener el vehículo y liberar al hombre, resultando herido en el proceso. A pesar de los esfuerzos, Dickinson falleció poco después de ser trasladado a un hospital local.

Un legado de superación y lealtad

La vida de Michael Dickinson fue una lección de perseverancia. En 2021, sufrió la amputación de su pierna derecha, un obstáculo que no lo detuvo; meses después, con una prótesis, aprendió a caminar de nuevo con la misma determinación con la que trabajó durante años como mecánico hábil y dedicado.

Su familia, que enfrenta su primera Navidad sin él, lo describe como un hombre "confiable, práctico y siempre dispuesto a ayudar cuando más importaba".

"Aunque su vida fue truncada, el amor y la lealtad de Michael vivirán en nuestros corazones", expresaron sus allegados en un emotivo tributo tras la tragedia.

