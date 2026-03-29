¿Vives en la ciudad equivocada? La brecha salarial femenina llega al 33 % en estos puntos de EEUU

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A pesar de los avances en materia de igualdad, el bolsillo de las mujeres en Estados Unidos sigue sufriendo una penalización silenciosa.

Así lo refleja un nuevo estudio de Business.com revela una realidad cruda: las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan, en promedio, un 17% menos que sus homólogos masculinos.

A nivel nacional, la brecha se traduce en una pérdida anual de $11,287 para ellas. Mientras los hombres perciben una media de $66,965, las mujeres se quedan en los $55,678.

Sin embargo, en ciertos "puntos calientes" del país, la disparidad no es solo una brecha, sino un abismo que supera el 30%.

El mapa de la desigualdad: California y Texas a la cabeza

El estudio, que analizó 170 ciudades y 553 ocupaciones, identificó que los centros tecnológicos y los suburbios de alto nivel adquisitivo son donde más se castiga el salario femenino.

Fremont, California: Es la ciudad con mayor brecha del país. Aquí, las mujeres ganan $41,553 menos que los hombres, una disparidad del 33% .

Frisco, Texas: Ocupa el segundo lugar con una diferencia de $41,037 .

El Triángulo de Texas: Los suburbios de Dallas, como McKinney y Plano, muestran brechas alarmantes que oscilan entre los $29,000 y $30,000 anuales.

Arizona bajo la lupa: Scottsdale y Chandler también figuran entre las 50 ciudades con mayores disparidades, representando el 8% de los peores puestos de la lista.

Ciudades que rozan la equidad (y las que "invirtieron" la tendencia)

No todo el panorama es sombrío. El informe destaca que las grandes metrópolis parecen estar más cerca de cerrar la brecha, con diferencias que en algunos casos son casi simbólicas.

Los Ángeles: Lidera la equidad con una diferencia de apenas $92 al año. Sacramento y Boston: Registran brechas de $264 y $807 respectivamente. Nueva York: Se mantiene bajo el umbral de los $1,000 de diferencia ($886).

Más sorprendente aún es el caso de Fayetteville (NC), Yonkers (NY), Oakland (CA) y Glendale (CA). En estas cuatro ciudades se registró una brecha salarial inversa: las mujeres ganan más que los hombres, marcando un hito en las estadísticas laborales de 2026.

Una tendencia que se agrava

Lo más preocupante del estudio es que la situación no parece estar mejorando de forma uniforme. En la mitad de las ciudades analizadas, la brecha salarial de género se amplió en comparación con el año anterior.

California, a pesar de tener ciudades muy equitativas como Oakland, también lidera la lista negativa con 16 ciudades entre las 50 con mayor desigualdad, impulsada principalmente por los centros tecnológicos del Área de la Bahía como San Francisco y San José.

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