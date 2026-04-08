Alerta de helada en Nueva York: los cinco condados afectados por el frente frío de esta semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta de helada para la ciudad de Nueva York y sus alrededores, debido a un brusco descenso en las temperaturas que podría afectar la vegetación temprana de esta primavera 2026.

Después de un inicio de abril con temperaturas bastante agradables, una masa de aire polar que se desplaza desde los Grandes Lagos está impactando la región, haciendo que los termómetros bajen hasta los 31°F (-0.5°C) en los cinco condados, y aún más en las áreas suburbanas de Long Island y Nueva Jersey.

¿Qué áreas están bajo alerta de helada en Nueva York?

Según el último boletín técnico del NWS New York NY, las zonas afectadas son:

Nueva York: El Bronx, Staten Island (Richmond), y el norte y sur de Nassau en Long Island.

El Bronx, Staten Island (Richmond), y el norte y sur de Nassau en Long Island. Nueva Jersey: Condados de Hudson, Eastern Essex y Eastern Union.

Las autoridades de NYC Emergency Management han confirmado a través de sus canales oficiales que la combinación de cielos despejados y vientos del noroeste favorecerá la pérdida de calor del suelo, lo que facilitará la formación de escarcha en muchas áreas.

Impacto en la vegetación y recomendaciones

El principal riesgo de este fenómeno meteorológico radica en la vulnerabilidad de las plantas que ya han comenzado a brotar debido al clima templado previo. La exposición a temperaturas de 32°F (0°C) o menores puede dañar irreparablemente cultivos, flores de jardín y otras plantas sensibles.

Medidas de protección inmediata:

Resguardar plantas: Traslade las macetas al interior de su hogar o garaje.

Traslade las macetas al interior de su hogar o garaje. Cubrir cultivos: Si tiene un huerto, utilice mantas térmicas o plásticos para retener el calor del suelo antes del anochecer.

Si tiene un huerto, utilice mantas térmicas o plásticos para retener el calor del suelo antes del anochecer. Cuidado de mascotas: No deje animales domésticos a la intemperie durante la madrugada.

Activación del Code Blue por alerta de helada en Nueva York

La activación del "Code Blue" se ha llevado a cabo porque se prevé que el índice de enfriamiento del viento mantenga la sensación térmica por debajo del punto de congelación.

El Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar de la ciudad ha puesto en marcha este protocolo para asegurarse de que nadie sea rechazado en los refugios y para movilizar equipos de alcance que protejan a las poblaciones más vulnerables en las calles.

Fuentes meteorológicas, como el portal especializado Secret NYC y los reportes de Clarin.com, coinciden en que, aunque se espera una ligera recuperación el jueves con máximas de 48°F (9°C), las mañanas seguirán siendo frías durante el resto de la semana.

Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados a través del sistema de alertas NY-Alert, enviando un mensaje de texto con el nombre de su condado al 333111.

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