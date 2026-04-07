¿Tregua entre EEUU e Irán? Esperan "buenas noticias" tras esta petición de Pakistán a Trump

Suscríbete a nuestros canales

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, presentó formalmente una propuesta de alto el fuego de dos semanas para detener las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La iniciativa busca, en palabras del mandatario “permitir que la diplomacia logre una terminación concluyente de la guerra”, según informó a través de una publicación oficial en la red social X.

La propuesta de Sharif incluye dos requerimientos fundamentales para ambas potencias. Por un lado, solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que extienda por dos semanas su plazo actual establecido sobre Irán, informó CNN.

Por otro lado, instó al gobierno iraní a reabrir el estrecho de Ormuz durante ese mismo periodo para facilitar el flujo comercial y reducir la presión militar.

Respecto al avance de las gestiones, el primer ministro pakistaní aseguró que “los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica de la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de manera constante, firme y poderosa, con el potencial de conducir a resultados sustantivos en un futuro cercano”.

Optimismo por un desenlace pacífico en las conversaciones

Fuentes regionales han confirmado que las discusiones actuales están dirigidas directamente por el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir.

Según estas fuentes, existe optimismo sobre un cierre de acuerdo inminente, señalando que “se esperan buenas noticias de ambas partes pronto” y que el pacto podría concretarse esta misma noche.

Pakistán lidera este esfuerzo diplomático junto con Egipto, Turquía y Arabia Saudita, países que actúan de forma coordinada como mediadores para frenar la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Trump estaría acercándose a un acuerdo

La Casa Blanca informó este martes que el presidente Trump ya ha sido notificado sobre la propuesta de Sharif. Según declaraciones recogidas por CNN, la administración estadounidense aseguró que “habrá una respuesta” en las próximas horas.

En una entrevista telefónica con Fox News, el presidente Donald Trump confirmó que su gobierno se encuentra en un proceso de “negociaciones intensas” sobre la guerra con Irán.

"No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en negociaciones intensas”, señaló Trump, quien destacó que la figura del primer ministro pakistaní es la de "un hombre muy respetado en todas partes”.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube