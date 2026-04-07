“Inaceptable”: El papa León XIV rechaza las amenazas de Donald Trump contra Irán

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El papa León XIV calificó este martes como “inaceptable” la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.

Desde la localidad de Castelgandolfo, el Sumo Pontífice hizo un enérgico llamado a la comunidad internacional y a los ciudadanos estadounidenses para agotar todas las instancias posibles en favor de la paz.

El pontífice, quien ofreció sus declaraciones tanto en italiano como en inglés, reaccionó a las advertencias de Trump sobre la posibilidad de terminar con "toda una civilización" si Irán no reabre el estrecho de Ormuz.

“Esta amenaza contra todo el pueblo de Irán realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, sentenció el papa.

Llamado a la acción ante el Congreso de EE. UU.

León XIV no se limitó a la condena diplomática, sino que instó a los ciudadanos, especialmente a los estadounidenses, a tomar un rol activo para frenar la escalada bélica.

Invitó a la feligresía a rezar, pero también a “hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses" para comunicar un mensaje claro: "No queremos la guerra, queremos la paz”.

El papa subrayó la necesidad de proteger a los más vulnerables en caso de un conflicto armado.

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada".

Retorno al diálogo y las negociaciones

Ante una jornada marcada por bombardeos y una intensa actividad diplomática, el Vaticano reafirmó su postura histórica de resolución de conflictos mediante el entendimiento.

León XIV insistió en que el mundo debe volver a las mesas de diálogo y las negociaciones para evitar llegar a un punto de no retorno.

“¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!”, exclamó el pontífice al cierre de su intervención, reiterando que la comunicación con las autoridades y congresistas es clave para evitar una catástrofe humana en la región.