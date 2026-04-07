Vuelos a mitad de precio en EEUU: la agresiva estrategia para llenar aviones en plena crisis de combustible

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Mientras el conflicto en Oriente Medio y la escasez de combustible disparan los costos operativos, una guerra de precios sin precedentes estalla en las rutas de larga distancia.

Aunque la aerolínea Etihad Airways lidera la ofensiva con descuentos de hasta el 50%, el mercado de Estados Unidos observa con atención esta maniobra, que recuerda a las estrategias de supervivencia implementadas por las grandes operadoras estadounidenses en crisis pasadas.

Lecciones de EE. UU: El "Precio del Coraje"

La drástica reducción de tarifas que vemos hoy en el Golfo no es nueva para los viajeros de Estados Unidos. Según el especialista Henry Harteveldt, de Atmosphere Research Group, esta táctica imita lo que las aerolíneas estadounidenses hicieron tras el 11-S.

Estrategia histórica: En periodos de miedo o crisis económica profunda, aerolíneas como American, Delta y United han recurrido en el pasado a lo que Harteveldt llama "el precio del coraje": rebajas agresivas para incentivar al pasajero a vencer el temor y volver a volar.

Contexto actual: Aunque las aerolíneas de EE. UU. se enfrentan hoy a precios de combustible récord, la agresividad de Etihad pone presión sobre las rutas transatlánticas y transpacíficas que las operadoras estadounidenses comparten con sus socios internacionales.

La brecha de precios: ¿Cuánto puedes ahorrar?

La diferencia de tarifas para los meses de mayo y junio es abismal. Mientras algunas aerolíneas mantienen precios elevados para cubrir los costos del combustible, otras están sacrificando el margen de ganancia para llenar los aviones al 100%.

Ruta (Londres - Sídney) Aerolínea Precio Clase Económica Precio Clase Business Tarifa Estándar British Airways $2,450 $13,821 Tarifa Descuento Etihad Airways $911 $3,265

Esta maniobra busca recuperar la ocupación en destinos clave como Tokio, Bangkok, Australia y Maldivas, que han visto una caída estrepitosa en el tráfico aéreo debido a la inestabilidad regional.

Reacción de la industria: flexibilidad vs. cancelaciones

No todas las aerolíneas están respondiendo con descuentos. La crisis energética ha forzado caminos distintos:

Recortes de servicio: Scandinavian Airlines (SAS) ya ha cancelado más de 1,000 vuelos para este mes de abril debido a los costes insostenibles. Flexibilidad operativa: Gigantes como Emirates, Saudia y Air Arabia han optado por permitir cambios de fecha y cancelaciones sin penalización, pero manteniendo sus precios altos para proteger sus ingresos frente al alza del petróleo. La ventana de oportunidad: Los descuentos de hasta el 50% tienen fecha de caducidad. Los sistemas de reserva ya muestran que los precios volverán a su cauce normal (y posiblemente al alza) a partir de julio de 2026.

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