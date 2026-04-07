El giro restrictivo en el caso Maduro-Flores este 7 de abril: juez emite resolución

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Un nuevo capítulo jurídico se escribió este martes 7 de abril en el proceso penal que se sigue en Estados Unidos (EEUU) contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

A través de sus redes sociales, el abogado Nizar El Fakih compartió detalles del giro restrictivo en el caso de la pareja presidencial venezolana.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte, el juez a cargo de la causa emitió una resolución determinante que limita el manejo de las pruebas por parte de la defensa, negando una solicitud clave que buscaba ampliar el acceso a la información probatoria.

La decisión surge tras un requerimiento presentado por los abogados de la pareja presidencial venezolana, quienes solicitaban permiso para compartir pruebas con otros coacusados mencionados en el expediente.

Sin embargo, el juez falló a favor de la fiscalía, determinando que dicha información debe permanecer bajo una orden de protección estricta.

El punto central de la disputa era el párrafo 13 de la orden de protección. El juez resolvió el conflicto redactando el texto de forma vertical y restrictiva:

"El material de divulgación no podrá compartirse con ningún acusado mencionado que aún no haya sido detenido en esta causa, ni con el abogado de dicho acusado", Nizar El Fakih en la publicación.

Con dicha acción, la justicia estadounidense asegura que el material sensible no llegue a manos de aquellos señalados en el caso que aún se encuentran prófugos o fuera del alcance de las autoridades norteamericanas.

El juez fue enfático al señalar que "no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa".

Este revés para la defensa mantiene el proceso en una fase de alta confidencialidad. Para los analistas legales, la decisión refuerza la posición de la fiscalía, que busca mantener el control total sobre el flujo de evidencias hasta que se llegue a la etapa de juicio.

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