Empresa del sector alimentación aumentó en un 667% el salario de sus trabajadores: otros beneficios

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A tres semanas del 01 de mayo, día en el que tradicionalmente se anuncian medidas económicas en beneficios de los trabajadores del país, hay empresas que comienzan a hacer ajustes salariales. Tal es el caso del Grupo Mimesa, antigua Cargill Venezuela.

En ese sentido, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (adscrita a la CTV) y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Harina del Distrito Capital, Miranda y La Guaira, Juan Crespo, anunció la firma de una nueva convención colectiva con Grupo Mimesa, que contempla un incremento salarial acumulado de hasta 667%, aunque no detalló en cuanto quedó el salario para los trabajadores.

Asimismo, con esta medida también se aprobó un conjunto de beneficios contractuales orientados a proteger el ingreso de los trabajadores frente a la inflación.

"Este nuevo contrato colectivo, homologado por la Inspectoría del Trabajo del estado La Guaira, incluye 95 cláusulas que abarcan mejoras salariales, condiciones sociales y estabilidad laboral. Entre sus aspectos más destacados figura la incorporación de revisiones trimestrales del salario, un mecanismo que busca resguardar el poder adquisitivo en un entorno inflacionario", detalla el medio La Verdad de Vargas.

Otros beneficios económicos contemplados

Utilidades de 120 días de salario (4 meses)

Bonificaciones por retiro de hasta 480 salarios

Garantía de pago del salario por hasta 30 días en casos de paralización de operaciones por causas no imputables al trabajador

A esto se suman beneficios en salud, educación, permisos remunerados y mejoras en vacaciones y prestaciones.

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