Gobierno de España plantea encuentro con María Corina Machado en Madrid: sepa más

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El Gobierno de España manifestó su disposición a sostener un encuentro con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado durante su próxima visita a Madrid.

Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que esta reunión dependerá de una solicitud formal por parte de la líder política, en el marco de su agenda internacional en Europa.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que España mantiene una política de apertura al diálogo con distintos actores políticos de Venezuela, tanto del oficialismo como de la oposición. En ese sentido, reiteró que no existe inconveniente en concretar un encuentro si se realiza el procedimiento correspondiente.

Agenda de María Corina Machado en España

La visita de Machado a la capital española contempla varias reuniones de carácter político e institucional.

Entre los encuentros ya confirmados se encuentran conversaciones con autoridades locales de alto nivel, lo que refuerza su presencia en la agenda política internacional.

El canciller español destacó que el país europeo ha mantenido una estrategia diplomática basada en el contacto con todos los sectores políticos venezolanos. Esta postura busca sostener canales de comunicación abiertos en medio del contexto de tensión política que atraviesa Venezuela.

Asimismo, Albares recordó que ya ha sostenido conversaciones previas con figuras de la oposición venezolana, como Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, además de intercambios con representantes del Gobierno de España en distintos niveles.

Condición para el posible encuentro

El Ejecutivo español insistió en que cualquier reunión con María Corina Machado dependerá exclusivamente de una solicitud formal por parte de la dirigente. Según el Ministerio de Exteriores, este tipo de encuentros se enmarca dentro de la práctica diplomática habitual del Gobierno.

En palabras del canciller, España está abierta a recibir a la líder opositora “si ella lo solicita”, dejando claro que no existen restricciones políticas para concretar el diálogo.

“Lo hemos hecho y lo podríamos hacer perfectamente con María Corina Machado si ella lo solicitara, por supuesto”

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