Imágenes sensibles: momento exacto de la explosión de un cisterna en el Canal de Panamá

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Un impactante siniestro vial conmociona a Panamá después de que un camión cisterna cargado con combustible explotó en las cercanías de un puente estratégico que cruza el Canal de Panamá, generando una inmensa bola de fuego y una densa columna de humo que pudo verse desde varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el estallido dejó un saldo lamentable de un fallecido y dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales tras ser publicado por medios como El Confidencial, muestra la magnitud de la detonación, la cual ocurrió justo debajo de la estructura del puente.

Las visuales captadas por testigos y cámaras de seguridad revelan el momento exacto en que la unidad de transporte de combustible se convierte en una antorcha humana.

De inmediato, las llamas envolvieron rápidamente la vía, obligando a los conductores de otros vehículos a abandonar sus unidades y correr por sus vidas ante la posibilidad de nuevas explosiones.

Este martes, la estructura del puente está siendo evaluada por ingenieros para determinar si sufrió daños colaterales debido a las altísimas temperaturas.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y equipos de rescate se desplegaron de inmediato para sofocar el incendio y evitar que el combustible derramado llegara a las aguas del canal.

Se debe destacar que la operatividad del tránsito marítimo no se ha visto interrumpida de forma directa; el tráfico terrestre en la zona permanece restringido mientras se realizan las labores de limpieza.

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