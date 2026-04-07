Puente de las Américas en Panamá: ¿cuándo podría reabrir tras inspección del MOP?

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La explosión de tres camiones cisterna bajo el Puente de las Américas, en Ciudad de Panamá, dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas heridas.

El hecho ocurrió ayer lunes 6 de abril en horas de la tarde y generó una fuerte emergencia que obligó al cierre inmediato de una de las principales vías del país.

Por ende, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá desde la mañana de hoy está realizando una inspección técnica al Puente de las Américas luego del incendio de camiones cisterna ocurrido en el sector de La Boca.

La evaluación busca determinar si la estructura sigue siendo segura para el tránsito vehicular o si presenta daños que obliguen a mantener el cierre.

Expertos del Cuerpo de Bomberos han advertido que el fuego pudo generar impactos importantes en la estructura metálica. Entre los riesgos señalados se encuentran el debilitamiento de piezas y la posible fatiga en componentes de soporte.

Entre los principales efectos considerados están:

Posible fatiga en herrajes metálicos

Daños en piezas estructurales expuestas al calor

Afectación en uniones y elementos de soporte

Origen del incendio y sucesión de explosiones

El incidente se registró en un área de almacenamiento de camiones cisterna en el sector de La Boca, distrito de Balboa. De acuerdo con reportes preliminares, uno de los vehículos habría presentado fallas durante una operación de carga de combustible, lo que desencadenó la primera explosión.

Posteriormente, el fuego se propagó rápidamente a otros dos camiones, provocando nuevas detonaciones en cuestión de minutos. En total, se reportaron tres explosiones consecutivas que generaron una fuerte onda expansiva en la zona.

Víctimas y personas afectadas

El balance humano del siniestro incluye a un trabajador que perdió la vida en el lugar y dos empleados que sufrieron quemaduras. Además, dos bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo durante las labores de rescate, aunque su estado no reviste gravedad.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre del Puente de las Américas mientras se realizan inspecciones técnicas. Esta estructura conecta la capital panameña con el sector oeste del país, por lo que su interrupción generó un impacto significativo en la movilidad.

Por su parte, las autoridades panameñas han iniciado las investigaciones para determinar con precisión el origen del incendio. Se evalúa si la causa estuvo relacionada con fallas técnicas durante la carga de combustible o posibles irregularidades en los protocolos de seguridad.

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