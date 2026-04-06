Limpieza mecánica en Filadelfia: las rutas que se amplían y los horarios que debes conocer

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Filadelfia pone en marcha este lunes su ambicioso Programa de Limpieza Mecánica, una estrategia integral que combina el barrido con maquinaria pesada, la recogida manual de basura en aceras y el uso de compactadores para sanear las comunidades más vulnerables.

El operativo se mantendrá activo hasta el jueves 29 de octubre de 2026, funcionando de lunes a jueves en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Si vives en una de las zonas designadas, es vital que prestes atención a las nuevas restricciones de estacionamiento para evitar multas.

Zonas de intervención y rutas ampliadas

Este año, el programa no solo regresa, sino que se expande. Los límites resaltados en negrita corresponden a las áreas que han sido ampliadas para incluir más calles en el cronograma de limpieza:

Frankford: De Levick a Bridge Sts. (Frankford Ave. a Keystone) / Bridge a Orthodox (Giscom a Torresdale) / Orthodox a Castor Ave.

Kensington: De Front St. a Castor Ave. (Wyoming a Tioga) / Tioga a Lehigh Ave. (2nd St. a Kensington Ave.)

South Philly: De McKean St. a Oregon Ave. (Calles 4 a 8).

West Philly: De Parkside Ave. a Woodland Ave. (Calles 52 a 40).

Strawberry Mansion: De Lehigh a Girard (33 a 22 Sts.) / 22 a 29 Sts. (Allegheny a Lehigh).

Otras zonas activas: Germantown, Logan, Nicetown, Centro Norte, Paschall, Point Breeze, Port Richmond, Suroeste y West Fairhill.

¡Mueve tu coche! Restricciones de estacionamiento

Para que las barredoras mecánicas puedan cumplir su función, el estacionamiento estará restringido. Los residentes deben buscar los letreros de "Prohibido estacionar" que indicarán el horario escalonado de limpieza:

Bloque 1: 9:00 a 11:00 horas.

Bloque 2: 11:00 a 13:00 horas.

Bloque 3: 13:00 a 15:00 horas.

Periodo de gracia: Del 6 al 12 de abril, se emitirán solo advertencias. Sin embargo, a partir del lunes 13 de abril, la Autoridad de Estacionamiento aplicará multas estrictas a cualquier vehículo que bloquee el paso de las máquinas.

Tecnología a tu favor: SweepPHL

Para minimizar las molestias y que no te tome por sorpresa la barredora, la ciudad ha habilitado SweepPHL. Este mapa interactivo en línea permite a los residentes:

Rastrear en tiempo real la ubicación de las barredoras mecánicas. Monitorear el avance de la limpieza en su bloque específico. Planificar mejor el movimiento de sus vehículos según el progreso del operativo.

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