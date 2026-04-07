Adiós a la deuda estudiantil: el método radical de los graduados para escapar de los pagos

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Con el aumento constante de los intereses y salarios que apenas cubren el costo de vida, una tendencia radical está tomando fuerza: el exilio financiero. Cada vez más profesionales estadounidenses están eligiendo mudarse al extranjero y dejar de pagar su deuda estudiantil por completo.

La decisión de abandonar el sistema y no saldar la deuda estudiantil

Para muchos, esto no es una cuestión de falta de voluntad, sino más bien un instinto de supervivencia.

Según un reciente artículo de The New York Times, la magnitud de la deuda ha llevado a muchas personas a buscar refugio en países donde el costo de vida es más bajo o donde los sistemas sociales son más sólidos.

Al cruzar la frontera, estos deudores encuentran un alivio que el sistema estadounidense les ha negado.

Al no tener activos en Estados Unidos y generar ingresos en monedas extranjeras, muchos se dan cuenta de que las agencias de cobranza tienen poco o ningún poder legal fuera de las fronteras del país.

Impacto en la vida y el historial crediticio

Mudarse puede ofrecer un alivio inmediato, pero las repercusiones a largo plazo son bastante serias.

Según los expertos consultados por The New York Times, esta estrategia puede arruinar el puntaje crediticio en Estados Unidos, lo que dificulta la compra de una casa o la obtención de créditos en el futuro si deciden regresar.

"Es como un exilio moderno", dicen algunos de los testimonios recopilados. Muchos jóvenes prefieren disfrutar de una vida plena en lugares como Berlín, Ciudad de México o Hanói, en lugar de destinar el 40% de sus ingresos mensuales a un préstamo que, gracias a los intereses compuestos, parece no disminuir nunca.

¿Es esta una solución sostenible para evitar el pago de la deuda estudiantil?

El gobierno de Estados Unidos ha intentado poner en marcha planes de condonación, pero los obstáculos legales y burocráticos mantienen a millones atrapados en un limbo financiero.

La migración por deuda pone de manifiesto una falla estructural en el financiamiento de la educación superior.

Mientras el costo de la matrícula siga superando la inflación, el "exilio por deuda" seguirá siendo la única salida viable para quienes solo quieren comenzar a vivir.

Esta tendencia no solo impacta la economía interna, sino que también representa una fuga de cerebros sin precedentes, donde el talento joven prefiere contribuir a sociedades extranjeras antes que quedar atrapado en un ciclo de insolvencia permanente en su país de origen.

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