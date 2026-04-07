El Consulado de México lanza un salvavidas legal en California: así puedes beneficiarte

Suscríbete a nuestros canales

Si vives en el área de la Bahía y necesitas ayuda legal, el Consulado General de México en San Francisco está más comprometido que nunca con nuestros compatriotas.

A través del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas mediante Asesorías Legales Externas (PALE), las autoridades consulares ofrecen asesoría legal gratuita para proteger tus derechos en Estados Unidos.

Esta iniciativa tiene como objetivo asegurarse de que ningún mexicano se quede sin apoyo por falta de recursos económicos o por no conocer el sistema legal estadounidense.

Servicios disponibles en el Consulado de México en California: ¿En qué pueden ayudarte?

El programa PALE va más allá de solo temas migratorios. Nuestros abogados especializados ofrecen asesoría en varias áreas del derecho que impactan directamente la vida diaria de los migrantes:

Asuntos migratorios: Evaluación de casos, trámites de residencia, ciudadanía y defensa contra órdenes de deportación.

Evaluación de casos, trámites de residencia, ciudadanía y defensa contra órdenes de deportación. Derecho laboral: Reclamos por salarios impagos, accidentes laborales y casos de discriminación en el trabajo.

Reclamos por salarios impagos, accidentes laborales y casos de discriminación en el trabajo. Casos civiles y familiares: Custodia de menores, divorcios, pensiones alimenticias y situaciones de violencia doméstica.

Custodia de menores, divorcios, pensiones alimenticias y situaciones de violencia doméstica. Derecho penal: Asesoría sobre los derechos de las personas detenidas y apoyo durante los procesos judiciales.

Asesoría sobre los derechos de las personas detenidas y apoyo durante los procesos judiciales. Derechos humanos: Defensa contra abusos de autoridad o discriminación sistémica.

Sedes y cómo acceder al beneficio

La sede principal para los residentes del norte de California es el Consulado General de México en San Francisco, que se encuentra en:

Dirección: 532 Folsom Street, San Francisco, CA 94105.

Además de ofrecer atención presencial, el consulado se asocia con firmas de abogados y organizaciones como Mil Mujeres y Morris Law Group para brindar consultas telefónicas y virtuales, facilitando así el acceso a quienes no pueden llegar al centro de la ciudad.

Horarios de atención y contacto del consulado de México en California

Para este 2026, el Consulado ha establecido horarios específicos para garantizar que todos reciban la atención que necesitan.

Por lo general, las asesorías legales se llevan a cabo de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., aunque algunos servicios especializados pueden extenderse hasta la tarde.

Importante: Muchas de estas asesorías no requieren cita previa, pero se recomienda llegar temprano. Si deseas confirmar horarios específicos o agendar una consulta personalizada, puedes comunicarte a:

Teléfono del Departamento de Protección: (415) 354-1732.

Correo electrónico: consfrancisco@sre.gob.mx.

CIAM (Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas): 520-623-7874 (disponible las 24 horas para emergencias).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube