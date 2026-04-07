EEUU cancela números de Seguro Social a solicitantes de asilo: ¿Qué hacer en estos casos?

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La comunidad de extranjeros en busca de protección internacional enfrenta un nuevo desafío administrativo que impacta su estabilidad financiera. La validez de los documentos de identidad laboral resulta fundamental para mantener la economía de miles de familias en el país.

El sistema de seguridad social constituye la columna vertebral para el acceso a beneficios y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Una interrupción en este registro genera complicaciones inmediatas en la relación entre los empleados y sus respectivos empleadores actuales.

El Servicio de Seguridad Social confirma que es muy importante para los solicitantes de asilo el número de Seguro Social, por ello deben estar atentos si se registra cancelación del mismo. Los afectados deben agendar una cita presencial y presentar su Permiso de Trabajo (EAD) vigente para regularizar su estatus.

¿Cómo verificar la cancelación del número de Seguro Social?

El primer paso consiste en visitar la oficina local de la Administración del Seguro Social (SSA) para solicitar una revisión del estado de la cuenta. Los interesados deben llevar el Formulario I-94, su pasaporte original y la prueba de asilo, ya sea el formulario I-797 o la decisión de un juez.

Si los funcionarios no logran validar el caso de forma electrónica en el momento, el ciudadano debe exigir una verificación manual. Para este proceso se utiliza el formulario G-845, disponible en el portal oficial de USCIS, lo que permite una revisión exhaustiva de los antecedentes.

Organizaciones como Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) brindan orientación gratuita para navegar estos trámites que generan altos niveles de ansiedad. La asistencia legal profesional asegura que cada movimiento administrativo cumpla con los estándares requeridos por el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué opciones existen al detectar la cancelación del número de Seguro Social?

Si el número permanece suspendido, el solicitante puede tramitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ante el IRS. Esta alternativa permite cumplir con el pago de impuestos y realizar gestiones bancarias mientras se resuelve la disputa con la oficina del Seguro Social.

Es importante destacar que los empleadores no deberían recibir penalizaciones si el número del trabajador se encuentra en un proceso de verificación activo. La transparencia en la comunicación con la empresa evita despidos injustificados derivados de este desajuste administrativo de carácter federal.

Cada situación migratoria presenta matices únicos que requieren un análisis detallado por parte de expertos en la materia. Mantenerse firme en el seguimiento de los pasos correctos garantiza que la lucha por el caso de asilo no sufra retrocesos por fallos en la documentación.

¿Dónde buscar apoyo ante la cancelación del número de Seguro Social?

El sitio web ASAPtogether.org ofrece recursos actualizados y herramientas de apoyo para quienes enfrentan la anulación de sus registros de identidad. La unión con redes de profesionales confiables reduce la sensación de aislamiento durante estos procedimientos burocráticos tan complejos.

La preparación cuidadosa de la carpeta con documentos originales marca la diferencia entre una resolución rápida y un conflicto legal prolongado. Las autoridades recomiendan no dejar pasar el tiempo, ya que la vigencia de los permisos de trabajo es un factor clave en la reapertura del registro.

Recuerde que usted no está solo en este proceso y que existen mecanismos legales para defender su permanencia productiva en los Estados Unidos. La información veraz y la acción oportuna son las mejores herramientas para proteger su futuro y el de su familia en esta nueva etapa.

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