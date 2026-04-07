¿Buscas trabajo en Texas? El programa gratuito para beneficiarios de SNAP que pocos usan

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El programa SNAP E&T (Empleo y Capacitación) se consolida en Houston y todo Texas como la herramienta clave para que los beneficiarios de cupones de alimentos no solo pongan comida en su mesa, sino que consigan la estabilidad económica definitiva.

Si recibes beneficios de SNAP, podrías ser elegible para esta iniciativa gratuita que financia desde tus libros de estudio hasta el transporte necesario para llegar a tu nuevo empleo.

¿Qué beneficios ofrece SNAP E&T en 2026?

El programa está diseñado para eliminar cualquier barrera que te impida trabajar. No se trata solo de buscar empleo, sino de darte los recursos para mantenerlo:

Capacitación especializada: Acceso a cursos para carreras de alta demanda y nuevas habilidades técnicas.

Logística y transporte: Ayuda con pases de autobús y tarjetas de gasolina para que el traslado no sea un problema.

Materiales y equipo: Pago de libros, herramientas, suministros y uniformes de trabajo.

Apoyo familiar: En Texas y otros estados seleccionados, se ofrece asistencia para el cuidado infantil mientras estudias o trabajas.

Asesoría profesional: Gestión de casos personalizada para planificar tu carrera a largo plazo.

¿Quiénes son elegibles para participar?

Aunque cada estado tiene sus propias reglas, los criterios generales en Houston para acceder a este apoyo son:

Recibir SNAP: Debes ser beneficiario activo de los cupones de alimentos. Sin asistencia TANF: No puedes estar recibiendo ayuda en efectivo de TANF simultáneamente. Capacidad laboral: Debes tener la disposición y capacidad de trabajar una vez que termines tu capacitación.

💡 Dato importante: Si tienes entre 16 y 64 años, es muy probable que ya debas cumplir con ciertos requisitos laborales para mantener tus cupones de alimentos. SNAP E&T es la forma más sencilla de cumplir con esas reglas mientras mejoras tu sueldo.

¿Es obligatorio participar?

Depende de tu situación. En algunos casos, el estado de Texas puede requerir que ciertos beneficiarios participen en el programa E&T para no perder sus beneficios de SNAP.

Notificación: Si es obligatorio para ti, recibirás una carta por correo postal con las normas a seguir.

Excepciones: Si tienes una "razón válida" (enfermedad propia o de un familiar, emergencia familiar o falta absoluta de transporte), puedes quedar exento de la obligatoriedad.

Cómo empezar hoy mismo

No esperes a que tu trabajador social te llame. Si quieres dar el salto hacia un mejor empleo este 2026, toma la iniciativa:

Contacto directo: Llama a tu oficina local de SNAP en Houston y pregunta específicamente por las opciones de "Empleo y Capacitación" .

Sitio Web: Consulta el portal oficial de salud y servicios humanos de tu estado para encontrar proveedores de capacitación cerca de tu código postal.

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