¿Usas SNAP? Cuidado en la caja: estos productos quedan prohibidos desde abril

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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó que cuatro estados están listos para implementar, a partir de mañana 1 de abril, restricciones históricas sobre el uso de los beneficios del programa SNAP (antes conocido como Cupones de Alimentos).

Bajo la dirección de la secretaria Brooke Rollins, el Gobierno federal está otorgando exenciones que permiten a los estados prohibir la compra de "comida chatarra", refrescos y bebidas energéticas con fondos públicos, una medida que busca alinear el programa con la promesa de "hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable".

Los cuatro estados que activan prohibiciones

Mientras que otros estados como Kansas u Ohio han aprobado leyes similares que tardarán meses en aplicarse, estas cuatro regiones inician su "mano dura" este miércoles:

Florida: es el estado con las reglas más estrictas. A partir de mañana, queda prohibida la compra de bebidas energéticas, dulces y postres preparados con la tarjeta SNAP.

Texas: ha establecido un límite técnico; los beneficiarios ya no podrán adquirir dulces ni bebidas que contengan más de 5 gramos de azúcar añadido o edulcorantes artificiales.

Colorado y Virginia Occidental: Ambos estados prohíben desde este abril el uso de beneficios para la compra de refrescos y sodas. (Virginia Occidental dio de plazo a los minoristas hasta el 1 de abril para cumplir plenamente).

Nota: Virginia, que también planeaba iniciar sus restricciones mañana, ha pospuesto la medida hasta el 1 de octubre de 2026.

¿Qué productos están prohibidos a nivel nacional?

Independientemente de las nuevas leyes estatales, el programa SNAP mantiene restricciones federales vigentes en todo el país para los siguientes artículos:

Alcohol y tabaco.

Artículos no alimenticios (jabón, papel higiénico, pañales).

Vitaminas y medicamentos.

Comidas calientes preparadas en el establecimiento.

Con las nuevas incorporaciones, ya son 22 estados los que tienen restricciones adicionales en vigor o en proceso de implementación contra productos considerados "no nutritivos".

El debate: ¿Salud pública o estigmatización?

La medida ha dividido profundamente a la opinión pública. Por un lado, la secretaria Rollins afirma que se está "empoderando a los estados para proteger a los niños de los peligros de los alimentos altamente procesados".

Por otro lado, organizaciones como Hunger Free Oklahoma denuncian que estas prohibiciones no resuelven los problemas de fondo.

Los críticos sostienen que estas reglas solo sirven para estigmatizar a los ciudadanos de bajos ingresos, imponiéndoles juicios morales sobre sus decisiones de consumo que no se aplican al resto de la población.

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