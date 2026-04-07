Alerta por suplemento contaminado en EEUU: estas sustancias ocultas ponen en riesgo la salud

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de productos naturales enfrenta un nuevo escándalo debido a la adulteración de fórmulas destinadas a la ganancia de masa corporal. Muchas personas adquieren estos remedios en plataformas digitales sin sospechar que consumen sustancias químicas sujetas a una estricta regulación médica.

La falta de transparencia en el etiquetado impide que los usuarios conozcan los efectos secundarios reales de los componentes que ingieren a diario. Esta situación genera una preocupación creciente entre los especialistas en nutrición y las entidades encargadas de la vigilancia farmacológica.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirma que retiran popular suplemento para subir de peso tras detectar potentes fármacos ocultos en todos los lotes de Aphreseller. Al parecen las cápsulas contienen corticosteroides y antihistamínicos que requieren supervisión profesional obligatoria.

¿Qué sustancias provocan el retiro del suplemento?

Los análisis de laboratorio revelaron la presencia de dexametasona, un corticosteroide utilizado para tratar procesos inflamatorios severos en pacientes controlados. Su consumo sin guía médica compromete la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y eleva peligrosamente los niveles de azúcar en la sangre.

El producto también incluye ciproheptadina, un antihistamínico que solo se despacha con receta médica y que provoca sedación profunda y fatiga extrema. Estos ingredientes no aparecen en la etiqueta beige del frasco blanco, lo que convierte al suplemento en un medicamento no aprobado.

La mezcla de estos compuestos puede generar eventos cardiovasculares, trastornos psiquiátricos y alteraciones musculares de carácter irreversible en ciertos perfiles de usuarios. Las autoridades consideran que la seguridad y eficacia de este tratamiento no poseen ningún respaldo científico formal hasta la fecha.

¿Cuáles son las consecuencias de consumir este suplemento?

El uso prolongado de la dexametasona afecta directamente la función de las glándulas suprarrenales y altera el equilibrio hormonal del organismo humano. La interrupción repentina del tratamiento tras un consumo continuo genera síntomas de abstinencia que requieren intervención hospitalaria inmediata en casos graves.

Otros efectos adversos incluyen visión borrosa, retención urinaria, náuseas constantes y una sequedad de boca que dificulta la ingesta normal de alimentos. El vendedor Aphreseller, con sede en Flushing, Nueva York, ya notificó a sus clientes sobre la peligrosidad de las 30 unidades por frasco.

Las personas que experimenten malestares deben reportar su caso al programa MedWatch de la FDA para documentar la magnitud del daño provocado. El debate sobre la supervisión de las ventas en plataformas como eBay se reabre con fuerza tras este hallazgo de sustancias prohibidas.

¿Cómo actuar si toman este suplemento?

Los consumidores deben suspender el uso de las cápsulas Kian Pee Wan de forma inmediata para evitar complicaciones adicionales en su salud. El vendedor habilitó una dirección específica en Nueva York para gestionar las devoluciones y otorgar los reembolsos correspondientes a los afectados.

Es fundamental consultar a un profesional de la salud si el usuario consumió el producto durante un periodo de tiempo considerable durante este 2026. Los médicos evaluarán si existe un daño metabólico o hormonal que necesite un esquema de desintoxicación gradual y controlado.

Verifique siempre el origen y la composición exacta de cualquier ayuda dietética antes de iniciar un proceso de transformación física por cuenta propia. La salud colectiva depende de la vigilancia ciudadana y del rechazo a productos milagro que ocultan fármacos peligrosos bajo una apariencia natural.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube