DHS evalúa retirar a la CBP de "ciudades rebeldes": Lo que significa para tu próximo viaje

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La tensión entre el gobierno federal y las llamadas "ciudades santuario" alcanzó un nuevo punto crítico.

Apenas dos semanas después de ser confirmado como el noveno Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin sacudió la industria de los viajes al sugerir que las aduanas federales podrían desaparecer de los aeropuertos que no cooperen con las políticas migratorias de la administración.

La propuesta, planteada durante una entrevista con Bret Baier en Special Report de Fox News, no solo afectaría la movilidad de millones, sino que pone en jaque la logística de eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026, que inicia en poco más de dos meses.

La amenaza: retirar a la CBP de los aeropuertos

El secretario Mullin cuestionó la lógica de mantener oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ciudades que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El argumento de Mullin: "Si son una ciudad santuario y reciben vuelos internacionales... pero una vez que salen del aeropuerto no van a aplicar la política de inmigración, tal vez tengamos que echarle un vistazo serio a eso", afirmó.

Cierre de fronteras aéreas: Sin oficiales de la CBP, un aeropuerto no puede procesar llegadas internacionales. Esto obligaría a cancelar vuelos directos desde el extranjero a hubs masivos como Nueva York (JFK), Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO), Chicago (ORD) y Seattle (SEA) .

Presión presupuestaria: Mullin justificó que, ante la falta de fondos y la necesidad de priorizar recursos, el DHS debe enfocarse en las jurisdicciones que sí trabajan en conjunto con el gobierno federal.

El factor Mundial 2026: ¿Un caos en puertas?

La declaración llega en el momento más inoportuno para el turismo internacional. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 tiene programados la mayoría de sus partidos en ciudades que actualmente mantienen políticas de "santuario".

Logística imposible: Si se retira a la CBP de ciudades sede como Nueva York o San Francisco, los cientos de miles de aficionados extranjeros tendrían que aterrizar primero en un estado "cooperativo" (como Idaho o Texas), pasar aduanas allí y luego tomar un vuelo doméstico hacia el partido. Impacto económico: Analistas advierten que esta medida no solo criplearía el turismo, sino que detendría el procesamiento de carga internacional, afectando las cadenas de suministro justo antes del evento deportivo más grande del mundo.

Realidad vs. Retórica: ¿Es legalmente posible?

Aunque Mullin presenta la medida como una decisión administrativa de despliegue de recursos, los expertos legales ya anticipan una lluvia de demandas:

Precedentes: Las políticas de santuario han existido por décadas y han sobrevivido a desafíos legales previos.

Respuesta local: Algunos distritos y estados, como California, ya han señalado que la retirada de oficiales federales de puertos de entrada críticos podría considerarse una interferencia ilegal en el comercio interestatal e internacional.

Hasta la mañana de este martes, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios adicionales tras las solicitudes de medios como The New York Post, manteniendo el sector de la aviación en un estado de incertidumbre total.

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