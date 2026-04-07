Tiroteo en Estambul: revelan datos clave de los atacantes del consulado israelí

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Un tiroteo registrado en las inmediaciones del consulado israelí en Estambul generó alarma este martes 7 de abril, dejando como saldo un atacante fallecido, dos heridos y varios lesionados, entre ellos funcionarios policiales.

El hecho ocurrió en una zona concurrida, lo que aumentó la preocupación entre residentes y autoridades. Según reportes oficiales, tres individuos armados llegaron al lugar en un vehículo y abrieron fuego, lo que provocó una rápida respuesta de los cuerpos de seguridad.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores murió en el sitio, mientras que los otros dos fueron heridos y posteriormente detenidos.

Autoridades locales confirmaron que al menos dos policías resultaron con heridas leves durante el operativo. Tras el incidente, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad para asegurar la zona y atender a los afectados.

El área fue acordonada mientras equipos de emergencia y funcionarios realizaban labores de verificación y resguardo.

Las investigaciones preliminares señalan que los implicados provenían de la ciudad de Izmit y se trasladaron en un vehículo alquilado. Además, se conoció que uno de ellos tenía vínculos con grupos que utilizan la religión con fines violentos, según el ministro del Interior turco, Mustafá Ciftci.

“Uno de los individuos tenía vínculos con una organización que instrumentaliza la religión, y uno de los otros dos terroristas, que son hermanos, tiene antecedentes penales relacionados con el narcotráfico”

Los agresores contaban con equipamiento que llamó la atención de las autoridades. Según reportes, estaban preparados para ejecutar la acción con recursos específicos.

La fiscalía de Estambul inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles motivaciones del ataque, según informa La Nación. Cabe destacar que actualmente no hay personal diplomático israelí en el lugar, debido a medidas de seguridad adoptadas tras conflictos recientes.

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