Adiós a los pronombres elegidos: EEUU anula protecciones federales para alumnos trans

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En un giro radical a las políticas educativas de la última década, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció la anulación de acuerdos federales que protegían los derechos de estudiantes transgénero en cinco distritos escolares y un colegio comunitario.

La medida elimina de golpe las exigencias federales que obligaban a las instituciones a capacitar a su personal en el uso de pronombres elegidos y a garantizar el acceso a baños según la identidad de género de los alumnos.

Esta decisión representa la primera vez que la administración actual rescinde directamente pactos de derechos civiles diseñados bajo el Título IX.

Instituciones afectadas: el impacto geográfico

La rescisión de estos acuerdos deja sin supervisión federal directa a centros educativos en California, Washington, Delaware y Pensilvania. Las instituciones señaladas son:

California: Distrito Escolar de Sacramento City Unified, La Mesa-Spring Valley y Taft College.

Washington: Distrito Escolar de Fife.

Delaware: Distrito Escolar de Cape Henlopen.

Pensilvania: Distrito Escolar de Delaware Valley.

En el caso de Delaware Valley, la junta directiva ya votó a favor de eliminar sus protecciones antidiscriminatorias locales tras recibir la notificación federal, lo que significa que los estudiantes perderán el acceso garantizado a instalaciones que correspondan con su identidad.

El argumento oficial: "Eliminar cargas innecesarias"

La secretaria adjunta para derechos civiles, Kimberly Richey, defendió la postura del gobierno asegurando que los acuerdos previos imponían "cargas ilegales" que priorizaban lo que ella denominó una "agenda transgénero" sobre los derechos del resto del alumnado.

Bajo los acuerdos ahora anulados, las escuelas debían:

Implementar entrenamientos obligatorios sobre respeto a la identidad de género.

Modificar reglamentos para definir la negativa a usar nombres elegidos como acoso .

Garantizar procedimientos claros para que los estudiantes LGBTQ+ denunciaran discriminación.

Esta reversión se suma a otros esfuerzos de la administración por restringir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y limitar el acceso a tratamientos médicos de afirmación de género para menores de 19 años.

Respuestas locales y críticas de defensores

A pesar del retiro del respaldo federal, algunas instituciones han prometido resistir. Un portavoz de Sacramento City Unified afirmó que el distrito "sigue comprometido con el apoyo a nuestros estudiantes y personal LGBTQ+".

Por otro lado, organizaciones civiles han expresado su alarma. Shiwali Patel, del National Women’s Law Center, calificó la medida como un "ataque continuo al sistema educativo" que perjudica directamente a los estudiantes más vulnerables, dejándolos sin mecanismos legales inmediatos para exigir respeto en sus aulas.

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