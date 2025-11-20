"Esta gente está loca": Donald Trump explica la polémica de los atletas trans

Suscríbete a nuestros canales

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el polémico tema de los atletas transexuales en los deportes femeninos durante su intervención en el Foro de Inversión EE.UU.-Saudí, celebrado en el Kennedy Center de Washington, D.C., este miércoles.

La confusión de los inversores

Trump relató ante la audiencia su asombro al ver a un congresista luchar por el derecho de los hombres biológicos a practicar deportes femeninos. El mandatario puso como ejemplo una situación donde un hombre biológico batió un récord femenino de halterofilia, ganando por un margen de 119 libras más que la mujer campeona.

Al describir la escena, Trump afirmó que muchos de los asistentes saudíes se encontraban sentados en el foro preguntándose: "¿De qué demonios está hablando, de la transición?".

Continuó diciendo que, a diferencia de Estados Unidos, los saudíes "no hacen mucha transición". Trump afirmó que los asistentes se preguntaban: "¿Cómo que las mujeres juegan contra los hombres? No, eso no ocurre, ¿verdad? Pues sí. Esta gente está loca".

Polémica en EEUU

Estas declaraciones de Trump se presentan en un momento donde el debate legal sobre el tema está activo en Estados Unidos. Recientemente, un grupo de 130 congresistas demócratas presentó un escrito de amicus curiae (amigo de la corte) al Tribunal Supremo.

Este escrito insta a los jueces a fallar a favor de dos atletas trans que impugnaron leyes estatales para competir en deportes femeninos: Becky Jackson, una adolescente de Virginia, y Lindsay ecox, que impugnó una ley de Idaho para competir en el equipo femenino de campo a través de Boise State.

Entre los legisladores demócratas que firmaron la carta figuran nombres prominentes como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el líder de la minoría en la Cámara Hakeem Jeffries, la representante Nancy Pelosi y la representante Ilhan Omar.

Ciudadanos y demócratas

Pese a la postura de estos legisladores, una encuesta del New York Times realizada en enero reveló que la mayoría de los estadounidenses no apoya que los atletas transexuales compitan contra mujeres en los deportes.

Del total de 2.128 participantes, el 79% dijo que no se debería permitir a los varones biológicos que se identifican como mujeres competir contra las mujeres. Curiosamente, este porcentaje incluye al 67% de quienes se identificaron como demócratas o de tendencia demócrata.

