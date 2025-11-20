"Los dialogantes": el nuevo grupo que asesora a Trump con respecto a Venezuela, según Cabello

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, está siendo asesorado por un nuevo grupo conocidos como “Los Dialogantes”.

“Surgió un grupo poderoso, influyente, conocido como ‘Los Dialogantes’ quienes no solo insisten en recordarle a Trump que debe agotar todas las opciones diplomáticas (con Venezuela) sino que, además, lo empujan a pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Aseguró que al mencionado grupo les “preocupa” que cualquier paso en falso pueda “desatar un caos politico y economico que ni el propio Trump podría controlar”.

En tal sentido, aseguró que “Los Dialogantes” son los “verdaderos amigos” del mandatario estadounidense, ya que, a su juicio, son los que quieren mantenerlo en la vía de la paz, que no “caiga en un error histórico como el de Afganistán ni apoyar aventuras como las de Juan Guaidó en el 2019”.

“Estos Dialogantes han sido claros, la vía de la fuerza en Venezuela sería un desastre absoluto, no hay manera de garantizar ni la gobernabilidad ni la estabilidad en el corto plazo, y mucho menos la credibilidad internacional del liderazgo estadounidense”, advirtió.

“Mientras los extremistas de (María Corina) Machado sueñan con una intervención rápida y gloriosa. ‘Los Dialogantes’ les recuerdan que la realidad no se mueve por deseos ni titulares de prensa, sino el pragmatismo de la real política”, dijo Cabello.