Mercado Mayorista de Coche anuncia horario especial navideño: conozca cuándo arranca

El Mercado Mayorista de Coche, ubicado en Caracas, estará trabajando en horario especial navideño con el fin de optimizar la atención y facilitar las compras de los ciudadanos en estas fechas festivas.

Así lo dio a conocer la Integral Mercados y Almacenes (Imerca), en su cuenta de Instagram, donde precisó que las puertas del mercado estarán abiertas desde las 4:00 am hasta las 6:00 pm.

Un horario que comenzará el 24 de noviembre y se extenderá durante todo la temporada navideñas.

“Proporcionando una ventana de 14 horas continuas para que los visitantes puedan realizar sus adquisiciones con mayor flexibilidad y planificación”, indicó.

Insistió que de esta manera, garantizan que todos los caraqueños puedan adquirir con mayor comodidad y tranquilidad los ingredientes, alimentos y demás artículos típicos de la temporada decembrina.