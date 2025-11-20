Evita sanciones: así puedes homologar en línea los equipos celulares ante Conatel

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha informado sobre la actualización de sus plataformas para facilitar el registro, homologación y certificación de equipos de telecomunicaciones en el país.

Esta medida busca agilizar los trámites administrativos mediante la autogestión digital y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar ilícitos aduaneros.

La Dra. Yurima Gil, asesora de la institución, detalló el funcionamiento de esta nueva herramienta y las implicaciones legales para quienes operen al margen de este requisito.

Así se realiza el trámite en línea

El proceso se ha simplificado para permitir que cualquier persona natural o jurídica realice la solicitud sin intermediarios. El procedimiento técnico se desglosa de la siguiente manera:

Ingreso al portal: El usuario debe acceder a la dirección web oficial www.conatel.gob.ve . Ubicación del sistema: En la página de inicio, es necesario localizar y hacer clic en el botón identificado como SIGESTEL (Sistema de Gestión de Telecomunicaciones). Selección del módulo: Al entrar en el sistema, aparecerán dos alternativas. Se debe seleccionar específicamente la opción del nuevo módulo destinado a la obtención de la homologación en línea. Registro y validación: El solicitante ingresará su correo electrónico. El sistema generará automáticamente una credencial de acceso.

"El sistema envía una clave secreta única e intransferible para validar el registro, similar a procesos como el Sistema Patria", puntualizó Gil.

Una vez introducida la clave y completada la verificación de seguridad (CAPTCHA), el usuario tendrá control total para gestionar su solicitud de forma digital.

Sanciones y marco jurídico aplicable

Más allá del aspecto técnico, Conatel enfatiza que la certificación de equipos no es un trámite opcional, sino una obligación estipulada en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

La institución advierte a importadores, comerciantes y agentes aduanales que la omisión de este deber conlleva consecuencias legales severas. Según explicó la asesora jurídica, el incumplimiento activa sanciones establecidas tanto en la ley de telecomunicaciones como en la Ley Orgánica de Aduanas. En casos graves, la falta de homologación puede calificar como delito de contrabando.

El objetivo de esta normativa es asegurar el funcionamiento técnico de las redes alámbricas e inalámbricas nacionales y fomentar un mercado legal y seguro.

