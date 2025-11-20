Maduro anuncia nuevo corredor vial Caracas - La Guaira: qué implica y cuáles comunidades abarca

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, fue activado el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira desde la comunidad Ojo de Agua.

La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó que esta es una acción clave para el fortalecimiento del Poder Popular y la transformación estructural de la sociedad venezolana.

“Este nuevo Corredor Comunal debe ser un ejemplo de desarrollo integral del nuevo modo de vida”, enfatizó.

Destacó que este plan es un instrumento vital que articula integralmente los planes económicos, sociales, educativos, salud, servicios públicos y seguridad.

“Mientras este país se vaya empinando y consolidando en la nueva economía productiva que genere más riqueza, seguramente llegará el día en que no sean dos proyectos, sino que sean dos proyectos o más los que elija el pueblo”, aseguró.

Finalmente, mencionó que esta es una iniciativa que representa el compromiso de su gobierno con el “bienestar del pueblo y el avance hacia una sociedad más justa y desarrollada”.