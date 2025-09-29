Polémica en Texas: ¿Qué hay detrás del veto a identidades trans en una universidad pública?

Suscríbete a nuestros canales

La libertad académica se ha convertido en el centro del debate en Texas después de que autoridades de la Universidad Estatal Angelo (ASU) recomendaran a sus profesores evitar cualquier mención a identidades transgénero y no binarias en las aulas.

La institución, parte del Sistema Universitario Tecnológico de Texas, es la primera universidad pública del estado en aplicar una restricción de este tipo, lo que desató una ola de críticas por lo que defensores de derechos civiles y académicos consideran un ataque frontal a la autonomía universitaria.

La polémica se agudizó porque, según testimonios de profesores y correos electrónicos internos, la medida no está respaldada por una política escrita.

Restricciones sin política escrita

Jason Pierce, director del departamento de historia, confirmó que comunicó por correo a sus docentes que cualquier referencia a identidades trans debía eliminarse de los cursos y libros de texto.

En contraste, conversaciones sobre homosexualidad o bisexualidad se mantendrían permitidas.

La vocera Brittney Miller se negó a detallar la directiva y se limitó a señalar que la universidad “cumple con la letra de la ley”, en referencia a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la carta del gobernador Greg Abbott contra “ideologías woke” y la HB 229, que establece una definición binaria de género para estadísticas vitales.

Sin embargo, expertos jurídicos advierten que estas disposiciones no prohíben expresamente la enseñanza de identidades trans en la educación superior.

Críticas por censura y confusión

La reacción no se hizo esperar. La Asociación Americana de Profesores Universitarios calificó la medida de “violación flagrante de la Primera Enmienda”, mientras que la ACLU de Texas y Equality Texas denunciaron un uso indebido de la ley.

Para muchos, la decisión responde más a presiones políticas que a un mandato legal. El representante republicano Brian Harrison incluso sugirió en redes sociales que la acción de ASU fue producto de la presión conservadora tras la polémica en Texas A&M por un debate sobre género en clase.

Profesores consultados por The Texas Tribune expresaron temor a despidos, confusión sobre cómo aplicar las restricciones y preocupación por el impacto en los estudiantes trans.

“Existe una especie de represión del discurso, una amenaza velada de que, si abordamos el tema, cometemos un acto ilegal”, declaró la profesora Linda Kornasky.

Otros advirtieron que estas limitaciones podrían incluso impedir debates clásicos, como los roles de género en el teatro de Shakespeare.

Organizaciones como FIRE exigieron a la ASU revertir la decisión, mientras que estudiantes y docentes alertan que la medida no solo excluye a la comunidad trans, sino que compromete la formación académica de toda la institución.

